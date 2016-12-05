Прокуратура выявила 800 нарушений в реализации программ по переселению на Сахалине

В 2016 году прокуратура Сахалинской области выявила более 800 нарушений при реализации программ переселения из аварийных и ветхих домов. Об этом сегодня на итоговой коллегии сообщил прокурор Николай Рябов.

- Зачастую именно вмешательство прокурора обеспечивает возможность реализации прав жителей области на переселение в достойное жилье, - отметил он.

Например, в Углегорском районе только после принятия мер реагирования прокурором местные органы власти навели порядок в учете граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях. Виновные должностные лица наказаны по инициативе прокурора в административном порядке

Ряд актов реагирования приняла Охинская городская прокуратура, включая обращения в суд, по фактам переселения и проживания граждан в некачественно построенном новом жилье, создающем угрозу жизни и здоровью.

- Для содействия решению проблемы переселения из ветхих и аварийных домов прокурорам надлежит и впредь обеспечивать законность на всех этапах реализации государственных программ, - заявил Рябов.