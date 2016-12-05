Прокуратура взяла под контроль выдачу «дальневосточных гектаров» на Сахалине

Прокуратура Сахалинской области взяла под контроль выдачу «дальневосточных гектаров» в регионе. Об этом сегодня на итоговой коллегии сообщил прокурор Николай Рябов.

- Уже завтра, 1 февраля сахалинские земли будут доступны для всех жителей России. Задача прокуроров – обеспечить законное и беспрепятственное получение «дальневосточного гектара», - сказал Рябов.

Надзор за исполнением законодательства о «дальневосточном гектаре» - новое направление деятельности прокуратуры, подчеркнул он.

- С 1 октября дальневосточники получили приоритетное право взять в пользование гектар земли, но не везде эта возможность была безукоризненно обеспечена. Корсаковский и холмский городские прокуроры установили нарушения сроков рассмотрения заявлений граждан о предоставлении земельных участков. Главам муниципальных образований внесены представления, а должностные лица, ответственные за данное направление работы, привлечены к административной ответственности, - сказал прокурор.

Он отметил, что предоставленные законом льготы стали объектом противоправного посягательства со стороны отдельных чиновников. В Поронайском районе пресечена попытка руководства администрации получить в льготном порядке земельные участки, находившиеся у них в аренде, что запрещено законом.