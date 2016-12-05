В Аниве прошел районный этап фестиваля-конкурса «Виктория»

Итоги муниципального этапа областного фестиваля-конкурса художественного чтения и патриотической песни «Виктория» объявили в Аниве.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в администрации района, побороться за первые места и пройти в финал для участия в областном смотре на сцену Дома детского творчества вышли 80 участников. Они представляли школы районного центра, сел Огоньки, Таранай, Троицкое, а также образовательные учреждения искусства.

Испытания проходили в номинациях «Вокал» (39 участников) и «Художественное слово» (41 человек). В каждой соревновались представители трех возрастных групп. Жюри наградило победителей и призеров почётными грамотами местного управления образования и памятными подарками, остальным ребятам вручены грамоты за активное участие в фестивале.

Организаторы отметили, что фестиваль стал мощным инструментом воспитания любви к отечественной культуре и искусству, сохранения традиций вокальной культуры. Муниципальное образование на заключительном этапе в Южно-Сахалинске представят Алина Распопова, Людмила Гоненко, Екатерина Колбина, Александр Ше, Максим Иванов и Елизавета Политун.

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