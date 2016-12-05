Георгий Карлов поддержал «Семейные старты» на Сахалине

В планировочном районе Южно-Сахалинска Новоалександровке на базе школы №32 состоялись соревнования «Семейные старты».

Акцию, посвященную 70-летию образования области, организовали сразу несколько общественных организаций, а поддержал инициативу депутат Госдумы Георгий Карлов, сообщили агентству в пресс-службе парламентария.

Главный девиз соревнований «Мы за семейные ценности!» определил и состав участников. К состязаниям допускались исключительно семейные команды – папа, мама и ребенок. Ещё одной особенностью мероприятия стал его интернациональный характер. На Сахалине проживают представители разных народов. Учитывая этот факт, организаторы пригласили армянские, татарские, корейские и другие семьи.

Спортивные конкурсы были подготовлены таким образом, чтобы в них было интересно участвовать и взрослым, и детям. Так, например, папы демонстрировали выносливость в упражнениях на пресс, мамы – грацию в прыжках со скакалкой, а дети – технику ведения футбольного мяча. Завершились состязания веселой эстафетой. По итогам соревнований судьи определили сильнейших. Победители получили медали и дипломы, а все участники – подарки от Союза женщин России и регионального отделения партии «Единая Россия». Соревнование организовали областной совет ветеранов, региональное отделение Союза женщин России, Ассамблея народов Сахалина и совет отцов Южно-Сахалинска.