Замусоренные адреса
В областном центре считается нормальным, когда за счет казны приходится убирать стихийные кучи мусора, а их «авторы» уходят от ответственности
Сорные истории
Никому не придет в голову оставлять мусор дома вместо того, чтобы отнести его в контейнер возле дома. Эти контейнеры регулярно вывозят на городскую свалку. Несложно представить, какой неприглядной будет картина, если такой порядок нарушится…
К сожалению, в областном центре многие так и не научились убирать за собой мусор. В Южном можно найти немало мест, превращенных в стихийные свалки. Удивительно, что нарушители ведут себя вольготно. И почти не ощущают на себе действия сурового природоохранного законодательства. Это особо неприятно, когда на дворе – Год экологии.
Такие выводы напрашиваются после историй, рассказанных Иваном Санжаровым, который возглавляет отдел мониторинга санитарного состояния МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства».
Как вообще возникают подобные мусорные пейзажи? В основном, за счет строительного мусора. Ситуация такова, что выбросить его можно безнаказанно, а город должен убирать хлам за свой счет.
К сожалению, примеров тому немало. В 2015 году индивидуальный предприниматель сносил в районе улицы Железнодорожной бараки, признанные непригодными для проживания. Весь оставшийся мусор оставил в водоохранной зоне реки Сусуя. Его пришлось вывозить за счет городской казны по предписанию прокуратуры.
Похожая история произошла в переулке Смирных, где также сносили обветшавшие дома. Их остатки в большом количестве сложили недалеко от дома № 18, где они и находятся до сих пор.
Между тем, эти земельные участки переданы под индивидуальное жилищное строительство. Их владельцы могут предъявить претензии мэрии насчет захламленной территории. Виновника – строительную организацию, которая не довела дело до конца, так и не нашли. Значит, опять придется делать уборку за свой счет.
Талон чистоты
Третий адрес – проспект Мира в районе дома 2Б/2. Рукотворная «гора» появилась здесь в августе прошлого года после капремонта кровель нескольких многоэтажных домов. Его делали по заказу Фонда капремонта многоквартирных домов. Мусор потом тайно вывезли на пустующие земельные участки возле указанного дома, а не на свалку, как положено по условиям контрактов. Причина понятна – за вывоз на городскую свалку надо платить, покупать талон. Поэтому строители иногда пытаются нелегально отделаться от отходов – вывезти их в укромное место.
– Как и в случае с переулком Смирных, подрядчиков найти не удалось, – объяснил Санжаров. – Выяснилось также, что мусор с проспекта Мира свезли на участки, которые выделены физическим лицам для размещения промышленных объектов. Они тоже могут потребовать от мэрии убирать территорию.
Напрашивается вопрос – используются ли эти участки по назначению, если хозяевам все равно, что их превращают в свалку? По словам Санжарова, в областном центре уже прослеживается тенденция – строители, которые занимаются капремонтом домов, часто не утруждают себя покупкой талонов. Еще один нюанс – когда работы по сносу домов ведут осенью или зимой, то мусор просто втаптывают в землю.
Невыгодный сброс
Затраты по уборке мест только по указанным адресам – от 3 млн до 5 млн рублей. Самое печальное, что на месте ликвидированной свалки обязательно появляется новая. Прямо, как в сказке про Змея Горыныча – отрубают ему голову, а у него тут же вырастает новая.
Как с этим бороться?
Как считает Иван Санжаров, власти всех уровней сосредоточили усилия только на ликвидации таких уличных «украшений», а не на пресечении незаконного сброса мусора. По закону за несанкционированную свалку наказание несет владелец земельного участка, а не тот, кто сгрузил мусор. Подобных прецедентов, в том числе и у нас в области, немало. Мой собеседник говорит, что в такой ситуации нужно менять законодательный подход.
– Считаю, назрело принятие федерального закона о привлечении к уголовной ответственности за сброс мусора в неотведенных местах. Ее усилит конфискация транспорта, на котором привозят такой груз, – убежден Санжаров. – Основанием для принятия подобных мер должны стать фото-и видеоматериалы граждан, которым не все равно, что их город засоряют. Таких неравнодушных людей нужно премировать на региональном уровне. Это привлечет тысячи добровольцев. Тогда сбрасывать мусорные кучи станет невыгодно и опасно.
Сами нововведения не потребуют дополнительных затрат, зато позволят сэкономить миллионы рублей в масштабах региона. К примеру, в Южно-Сахалинске на ликвидацию несанкционированных свалок в 2015 году потрачено 45 млн рублей.
Обязательная уборка
Впрочем, сделать первые шаги можно и не дожидаясь принятия федерального закона. Стоит лишь проявить настойчивость. В частности, потребовать от строителей работать качественнее, и не делать вид, что уборка мусора выходит за рамки их обязанностей.
По наблюдениям моего собеседника, обычные люди сбрасывают бытовой хлам вынужденно. Делают дома ремонт, в выходной нанимают машину, чтобы его вывезти, а в это время свалка не работает, талон не купишь. Нетрудно догадаться, как хозяева избавляются от громоздкого груза…
Городским властям давно пора сделать график работы полигона бытовых отходов более гибким. Тогда несанкционированных свалок станет хоть ненамного, но меньше. А там, возможно, и федеральный закон пересмотрят.
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