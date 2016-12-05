Замусоренные адреса

Никому не придет в голову оставлять мусор дома вместо того, чтобы отнести его в контейнер возле дома. Эти контейнеры регулярно вывозят на городскую свалку. Несложно представить, какой неприглядной будет картина, если такой порядок нарушится…

К сожалению, в областном центре многие так и не научились убирать за собой мусор. В Южном можно найти немало мест, превращенных в стихийные свалки. Удивительно, что нарушители ведут себя вольготно. И почти не ощущают на себе действия сурового природоохранного законодательства. Это особо неприятно, когда на дворе – Год экологии.

Такие выводы напрашиваются после историй, рассказанных Иваном Санжаровым, который возглавляет отдел мониторинга санитарного состояния МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства».

Как вообще возникают подобные мусорные пейзажи? В основном, за счет строительного мусора. Ситуация такова, что выбросить его можно безнаказанно, а город должен убирать хлам за свой счет.

К сожалению, примеров тому немало. В 2015 году индивидуальный предприниматель сносил в районе улицы Железнодорожной бараки, признанные непригодными для проживания. Весь оставшийся мусор оставил в водоохранной зоне реки Сусуя. Его пришлось вывозить за счет городской казны по предписанию прокуратуры.

Похожая история произошла в переулке Смирных, где также сносили обветшавшие дома. Их остатки в большом количестве сложили недалеко от дома № 18, где они и находятся до сих пор.

Между тем, эти земельные участки переданы под индивидуальное жилищное строительство. Их владельцы могут предъявить претензии мэрии насчет захламленной территории. Виновника – строительную организацию, которая не довела дело до конца, так и не нашли. Значит, опять придется делать уборку за свой счет.