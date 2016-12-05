«Метод Гренхольма» Чехов-центр показал сахалинцам 50 раз

Артисты Чехов-центра в минувшие выходные сыграли для сахалинских театралов в 50-й раз один из самых аншлаговых постановок - спектакль «Метод Гренхольма».

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе театра, за неполные три года своего существования постановка московского режиссера Александра Созонова по одноименной пьесе испанского драматурга Жорди Гальсерана успела полюбиться зрителям. Премьера офисного триллера, как определяют жанр спектакля специалисты, состоялась в апреле 2014 года. События, которые разворачиваются на расстоянии вытянутой руки от зрителей, держат зал в напряжении до самого финала. Действие происходит в офисе крупной европейской компании, где четверо кандидатов проходят отбор на пост топ-менеджера. Но один из них не тот, за кого себя выдает. И кажущаяся на первый взгляд банальной ситуация рождает напряженный психологический триллер, исход которого невозможно предугадать.

Артист Сергей Максимчук в 2014 году при подведении итогов сезона по результатам голосования получил приз зрительских симпатий «Браво!» за роль Карлоса Буэно в «Методе Гренхольма». «Для меня это особенная роль, она сложная и многогранная. Можно сказать, что по ходу действия мой персонаж меняется настолько, что мне приходится играть не одну, а минимум четыре разных образа, - делится Сергей. - На малой сцене, когда находишься со зрителем лицом к лицу, невозможно слукавить. Они сразу почувствуют фальшь. Поэтому каждый спектакль играешь с полной отдачей».

Актриса Наталья Красилова, которая полсотни раз выходила на сцену в роли Мерседес Дегас, призналась, что каждый спектакль отличается от предыдущего. - Постановка очень живая, и это все благодаря зрителям. Ты ощущаешь энергетику зала, и поэтому каждый раз «Метод Гренхольма» проходит с разным настроением. Радует, что он интересен сахалинцам, - поделилась исполнительница.