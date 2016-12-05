Награждение победителей конкурса «История любви» состоится 14 февраля

Награждение победителей и призеров конкурса «История любви-2016» состоится 14 февраля, в День всех влюбленных.

Напомним, в конкурсе, организованном издательским домом «Губернские ведомости», приняли участие десять пар, заключивших брак в течение 2016 года.

По итогам интерактивного голосования, которое проходило на сайте РИА «Сахалин-Курилы» с 22 декабря по 11 января, победителями стали Сергей и Екатерина Петровы (329 голосов). Им достается главный приз - сертификат на косметологические услуги от медицинского центра «Эстетика» и сертификат на покупку тура от компании «МегаТревел».

Александр и Валентина Тарасенко, занявшие второе место (291 голос), получат сертификат на покупку мебели от магазина «Анна».

На третьем месте - Сергей и Алина Медзиновские (242). Им вручат сертификат на покупку тура от компании «СонцеТур».

Приз симпатий - месячный абонемент на двоих в фитнес клуб «ЕВРОФИТ» - достанется Владиславу и Анастасии Живилкиным. Им совсем чуть-чуть не хватило до победы (226 голосов).

Специальный приз - номер для новобрачных в Mega Palace Hotel – присужден Петру и Марии Нестеренко. По результатам голосования молодожены оказались на последней позиции, но их история достойна восхищения.

Торжественное награждение состоится 14 февраля в 17:00 в редакции ИД «Губернские ведомости» (ул. Дзержинского, 34, офис 12). Дорогие победители и призеры, ждем вас с группой поддержки!