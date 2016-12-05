6 тыс. тонн биоресурсов изъяли у браконьеров на Сахалине

6 тыс. тонн биоресурсов и 202 кг икры изъяли у браконьеров на Сахалине в 2016 году, сообщил на пресс-конференции руководитель Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства (СКТУ) Александр Таратенко.

Всего за год было возбуждено 107 уголовных дел (в 2015-м – 130), почти 80 из них составлены совместно с сотрудниками полиции.

По словам Таратенко, в 2016 году проведено 3957 контрольно-надзорных мероприятий, тогда как в предыдущем - 3913. Выявлено 2473 правонарушения, в 2015 - 2529. Одно из крупнейших произошло 6 сентября - в Смирныховском районе задержали гражданина, незаконно перевозившего 109 кг лососёвой икры. Ущерб составил 816 тыс. рублей.

В Курильском районе задержали группу браконьеров, перевозивших 3 тонны рыбы (1079 штук). Другое маломерное судно попалось на 135 тыс. тонн креветки.

- Прошлый год был для нас непростым в плане охранных мероприятий. В общей сложности работали 16 районных отделов рыбоохраны и 72 штатных сотрудника. Плюс к нам на 1,5 месяца было прикомандировано 13 человек из других регионов. Также мы взаимодействовали с полицией, ФСБ, МЧС и другими структурами, - рассказал глава СКТУ.

Он отметил: в 2015 году по инициативе губернатора Олега Кожемяко в охране рек были задействованы 120 сотрудников ОМОН, в 2016-м такой помощи не было. Всего было сформировано 32 поста и 34 мобильных группы из состава СКТУ, пограничного управления и полиции.