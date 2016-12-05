6 тыс. тонн биоресурсов изъяли у браконьеров на Сахалине
6 тыс. тонн биоресурсов и 202 кг икры изъяли у браконьеров на Сахалине в 2016 году, сообщил на пресс-конференции руководитель Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства (СКТУ) Александр Таратенко.
Всего за год было возбуждено 107 уголовных дел (в 2015-м – 130), почти 80 из них составлены совместно с сотрудниками полиции.
По словам Таратенко, в 2016 году проведено 3957 контрольно-надзорных мероприятий, тогда как в предыдущем - 3913. Выявлено 2473 правонарушения, в 2015 - 2529. Одно из крупнейших произошло 6 сентября - в Смирныховском районе задержали гражданина, незаконно перевозившего 109 кг лососёвой икры. Ущерб составил 816 тыс. рублей.
В Курильском районе задержали группу браконьеров, перевозивших 3 тонны рыбы (1079 штук). Другое маломерное судно попалось на 135 тыс. тонн креветки.
- Прошлый год был для нас непростым в плане охранных мероприятий. В общей сложности работали 16 районных отделов рыбоохраны и 72 штатных сотрудника. Плюс к нам на 1,5 месяца было прикомандировано 13 человек из других регионов. Также мы взаимодействовали с полицией, ФСБ, МЧС и другими структурами, - рассказал глава СКТУ.
Он отметил: в 2015 году по инициативе губернатора Олега Кожемяко в охране рек были задействованы 120 сотрудников ОМОН, в 2016-м такой помощи не было. Всего было сформировано 32 поста и 34 мобильных группы из состава СКТУ, пограничного управления и полиции.
Из-за недостатка сотрудников приходилось быть мобильными. К примеру, если появлялась рыба на севере, силы старались сконцентрировать именно там.
- Мы брали людей с территорий, где не было подхода рыбы, - из Долинского, Анивского и других районов – и отправляли их на север. Бывало даже, что мы перебрасывали людей с Курил, поскольку там путина начинается позже, - отметил Таратенко. – Так мы трудились с мая по сентябрь, и никто из нас не уходил в отпуск.
Также было привлечено около 200 внештатных инспекторов - сотрудники рыбопромышленных предприятий, обеспечивающих порядок на реках за счёт собственных сил и средств.
- К сожалению, не везде ещё рыбопромышленники работают должным образом. Мы неоднократно собирали общественные организации, просили обратить на это особое внимание. Ведь без помощи рыбопромышленников и общественников нам одним охранять территории не под силу, - посетовал Таратенко. - В Сахалинской области 65 тысяч нерестовых рек и ручьёв общей протяжённостью 106 тыс. км. Мы очень просим рыбопромышленников о помощи. Если мы не сохраним то, что имеем, в первую очередь пострадают сами предприятия - им нечего будет ловить.
На сегодняшний день в области 46 рыборазводных заводов. Из них 16 государственных (пять находятся в аренде), остальные частные. В договорах, составленных между федеральным агентством в лице СКТУ и госпредприятиями, чётко прописано, что последние обязаны охранять от браконьеров районы своего рыбопромыслового участка. Если это условие нарушается, СКТУ вправе расторгнуть договор.
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