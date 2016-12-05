Кислая мина
Его можно назвать крахмальной жижей, венцом химической промышленности, крашеным жучками субстратом. Но никак не йогуртом
С одного конвейера
На этот раз мы решили попробовать пять разных йогуртов длительного срока хранения. Отправляемся в обычный супермаркет Южно-Сахалинска. Несмотря на то, что йогуртам здесь отдали четыре внушительные полки, производитель у порядка 80 процентов продукции один. Йогурты эта фирма стала производить в 2000 году. До этого специализировалась на выпуске пастеризованного молока. «Кисломолочку» готовят на подмосковном заводе. Головной же офис компании находится в Нидерландах. Компания, завалившая российские прилавки йогуртами, в родной Голландии занимается и производством лекарств. Доведенное до совершенства умение компоновать в нужных пропорциях химические вещества отражено и на этикетках йогуртов.
Делать было нечего и в качестве конкурсантов мы выбрали четыре вида йогурта от голландского производителя и один – от немецкого. Скорее всего, рядовой покупатель даже не догадывается, что они сошли практически с одного и того же конвейера – ведь упаковка и названия у них разные.
Если на «лице» баночки все надписи выглядят крупно и привлекательно, то, чтобы прочесть важную информацию на боковой стороне, нужно обладать очень зорким глазом. Здесь, под названием продукта, указано, что никакой это не йогурт. А всего лишь «продукт йогуртный», да еще и пастеризованный. Даже школьник вам скажет, что в «кисломолочке» самое главное – полезные микроорганизмы. А они после пастеризации не выживают. Зато термическая обработка позволяет хранить то, что некогда было йогуртом, целых пять месяцев. И даже не в холодильнике. Производитель указал температурный режим хранения – до 25 градусов тепла.
Четыре образца из пяти – баночки весом чуть больше ста грамм. Лишь одна – более трехсот. Цена на продукт более чем демократичная – от 25 до 31 рубля. Самая большая банка стоит 48 рублей. Чтобы легче было сравнивать, мы выбирали десерты с одинаковым наполнителем (черника), лишь один образец был со смесью разных ягод.
Допинать до магазина
Сперва рассмотрим творения голландской компании. По составу мы «пройдемся» позднее. А пока проанализируем внешний вид и вкус продукта.
На всех баночках на самом видном месте, гордо красуются надписи «Без искусственных красителей» и «Сделан из отборного молока».
Образец №1 – продукт йогуртный «Фруттис» с черникой, 5 процентов жирности. Содержимое упаковки густое, однородное, ярко-фиолетового цвета. В йогурте намешаны кусочки ягод, видны даже косточки черники. На самом дне баночки на зуб попалась целая ягодка. Понятно, что она не перемололась только из-за того, что изначально была тверже остальных (незрелая или же засушенная).
На вкус субстанция оказалась вполне приятной, в меру сладкой, с легкой кислинкой. Однако через несколько минут кислая нота во рту стала усиливаться. Если бы не этот факт, вкус продукта можно было бы считать вполне приемлемым.
Образец №2 – продукт йогуртный пастеризованный с ягодами черники «Нежный», 2,5 процентов жирности. Если в первом случае внутри баночки йогурт вел себя прилично, то во втором – повис на стенках упаковки и на крышке. Такое чувство, что его до магазина не везли, а пинали. Текстура продукта более жидкая, неоднородная. В толще жижи – пузыри. Кусочки ягод здесь уже покрупнее. Какие-то рецепторы на языке (наверное, те, что ответственны за улавливание синтетики) различают не очень приятный оттенок пластика. Удивило и то, что на вкус этот продукт казался жирнее своего предшественника, хотя жира в нем, если верить этикетке, было в два раза меньше. Добавление каких-то растительных масел в составе отражено не было.
Образец №3 – продукт йогуртный пастеризованный с черникой «Легкий», 0,1 процента жирности. Вес – 341 грам. Объемный стакан оклеен картоном, в руке держать такой – одно удовольствие. На боках красуется надпись «Бесплатно 10 процентов».
Закралась мысль, что в стакане может быть йогурт питьевой – более жидкий, чем предыдущие наши «подопытные». Однако оторвав крышку, я поняла, что это абсолютно такая же смесь, что мы пробовали чуть раньше – фиолетовая, густая, с кусочками ягод.
После дегустации трех сортов йогуртного продукта с черникой от одного производителя стало немного грустно – под разными названиями нам предлагали практически одно и то же. Отличались десерты лишь оттенком фиолетового, консистенцией и степенью сладости.
Цвет четвертого «подопытного» – черничного продукта «Эрмигут» (3,2 процента жирности) от немецкой компании, оказался нежным, а текстура – густой и однородной. Ягод в нем было не так много, зато вкус оказался намного приятнее. В продукте даже чувствовалась уверенная ванильная нота. Из-за нее йогурт напоминал тоже не особо полезные, но вкусные творожные десерты.
Йогурт – кисломолочный продукт, который не подвергался термической обработке после сквашивания и содержит живую йогуртную культуру. Настоящий йогурт содержит молочнокислые организмы в количестве не менее 1*107 КОЕ/г
Страшная «Е»
Что касается состава, вы удивитесь, но он везде оказался одинаковым. Разница только в том, что голландцы не подписывают непонятные ингредиенты страшной буквой «Е» (маркировка пищевых добавок). А немецкие производители этого не стесняются. Пониженная жирность тоже пусть не вводит вас в заблуждение, смотрите на калорийность продукта. Даже у «Легкого» йогурта 0,1 процента жирности она почти такая же, как и у продукта с маркировкой «3,2 процента». Скорее всего, калорийность до небезобидных значений тут «догоняется» при помощи сахара.
После молока у всех в составе значилась вода, что убивало надежду на полезность. Получается, разбавленное молоко доводили до нужной консистенции загустителями и прочей химией. Последней, кстати, тут в избытке.
Во всех образцах есть модифицированный крахмал. В нашей стране – это разрешенная пищевая добавка, не существует никаких ограничений на ее использование. Вместе с тем в сети полно информации о том, что каждый день есть продукт, в составе которого указан этот крахмал, не следует. Он, мягко скажем, не полезен для поджелудочной железы, не лучшим образом влияет на процесс пищеварения, провоцирует вздутие и тошноту.
Еще один интересный ингредиент всех конкурсантов – кармин (натуральный красный краситель, получаемый из сушеных насекомых). Он разрешен в нашей стране, но вместе с тем некоторые организации высказываются резко против его использования. Одна из них – санкт-петербургское некоммерческое партнерство, занимающееся вопросами экологии.
Свекла и перловка
И «на закуску» мы решили попробовать еще один голландский йогуртный продукт, но уже не с черникой, а мультиягодный – «Фруттис» с наполнителем «Ягодное парфе». Парфе – это классический французский десерт. Его основа – сливки, сахар и ваниль. Во «Фруттисе» из вышеперечисленного оказался только сахар. Зато в его состав вошло то, что заставило бы французских кондитеров сильно удивиться. Это свекла, ржаная, овсяная и перловая крупы. Хотя перед нами был вовсе не овощной йогурт или фитнес-продукт с добавлением зерновых.
Из заявленных ягод (клубники, малины, ежевики и черники) на глаз можно было определить только клубнику. Медузообразные крупные коричневые куски этой ягоды десерт совсем не украшали.
Без победителей
Для эксперимента мы не стали выбирать йогурты местного производства. Показалось некорректным сравнивать их с содержимым маленьких пластиковых коробочек, что нам привозят с материка. Это совершенно разные продукты. И по технологии производства, и по вкусовым качествам.
Это подтвердила и главный технолог крупнейшего сахалинского молокозавода Наталья Макарова. По ее данным, густой йогурт, который нужно есть ложкой, вряд ли натуральный. Если в составе нет загустителей, это будет питьевой продукт, по консистенции напоминающий кефир.
– Все йогурты в нашей стране делаются по ГОСТу, – объяснила технолог, – то, что вы пробовали, даже отдаленно нельзя назвать йогуртом. Производитель нарушает технический регламент, если на упаковке, на видном месте крупно не пишет «Йогуртный продукт». Максимальный срок годности живого йогурта – не более пяти дней. А у ваших конкурсантов – пять месяцев. Сами подумайте, какая в них может быть польза. Я сама такие баночки никогда не покупаю. И вашим читателям не советую.
По итогам нашей проверки, первое место не занял ни один образец. Если же ориентироваться только на вкус, «Эрмигурт» немного выделялся в лучшую сторону на фоне остальных.
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