Кислая мина

Его можно назвать крахмальной жижей, венцом химической промышленности, крашеным жучками субстратом. Но никак не йогуртом

С одного конвейера

На этот раз мы решили попробовать пять разных йогуртов длительного срока хранения. Отправляемся в обычный супермаркет Южно-Сахалинска. Несмотря на то, что йогуртам здесь отдали четыре внушительные полки, производитель у порядка 80 процентов продукции один. Йогурты эта фирма стала производить в 2000 году. До этого специализировалась на выпуске пастеризованного молока. «Кисломолочку» готовят на подмосковном заводе. Головной же офис компании находится в Нидерландах. Компания, завалившая российские прилавки йогуртами, в родной Голландии занимается и производством лекарств. Доведенное до совершенства умение компоновать в нужных пропорциях химические вещества отражено и на этикетках йогуртов. Делать было нечего и в качестве конкурсантов мы выбрали четыре вида йогурта от голландского производителя и один – от немецкого. Скорее всего, рядовой покупатель даже не догадывается, что они сошли практически с одного и того же конвейера – ведь упаковка и названия у них разные. Если на «лице» баночки все надписи выглядят крупно и привлекательно, то, чтобы прочесть важную информацию на боковой стороне, нужно обладать очень зорким глазом. Здесь, под названием продукта, указано, что никакой это не йогурт. А всего лишь «продукт йогуртный», да еще и пастеризованный. Даже школьник вам скажет, что в «кисломолочке» самое главное – полезные микроорганизмы. А они после пастеризации не выживают. Зато термическая обработка позволяет хранить то, что некогда было йогуртом, целых пять месяцев. И даже не в холодильнике. Производитель указал температурный режим хранения – до 25 градусов тепла. Четыре образца из пяти – баночки весом чуть больше ста грамм. Лишь одна – более трехсот. Цена на продукт более чем демократичная – от 25 до 31 рубля. Самая большая банка стоит 48 рублей. Чтобы легче было сравнивать, мы выбирали десерты с одинаковым наполнителем (черника), лишь один образец был со смесью разных ягод.

Допинать до магазина

Сперва рассмотрим творения голландской компании. По составу мы «пройдемся» позднее. А пока проанализируем внешний вид и вкус продукта. На всех баночках на самом видном месте, гордо красуются надписи «Без искусственных красителей» и «Сделан из отборного молока». Образец №1 – продукт йогуртный «Фруттис» с черникой, 5 процентов жирности. Содержимое упаковки густое, однородное, ярко-фиолетового цвета. В йогурте намешаны кусочки ягод, видны даже косточки черники. На самом дне баночки на зуб попалась целая ягодка. Понятно, что она не перемололась только из-за того, что изначально была тверже остальных (незрелая или же засушенная). На вкус субстанция оказалась вполне приятной, в меру сладкой, с легкой кислинкой. Однако через несколько минут кислая нота во рту стала усиливаться. Если бы не этот факт, вкус продукта можно было бы считать вполне приемлемым. Образец №2 – продукт йогуртный пастеризованный с ягодами черники «Нежный», 2,5 процентов жирности. Если в первом случае внутри баночки йогурт вел себя прилично, то во втором – повис на стенках упаковки и на крышке. Такое чувство, что его до магазина не везли, а пинали. Текстура продукта более жидкая, неоднородная. В толще жижи – пузыри. Кусочки ягод здесь уже покрупнее. Какие-то рецепторы на языке (наверное, те, что ответственны за улавливание синтетики) различают не очень приятный оттенок пластика. Удивило и то, что на вкус этот продукт казался жирнее своего предшественника, хотя жира в нем, если верить этикетке, было в два раза меньше. Добавление каких-то растительных масел в составе отражено не было. Образец №3 – продукт йогуртный пастеризованный с черникой «Легкий», 0,1 процента жирности. Вес – 341 грам. Объемный стакан оклеен картоном, в руке держать такой – одно удовольствие. На боках красуется надпись «Бесплатно 10 процентов». Закралась мысль, что в стакане может быть йогурт питьевой – более жидкий, чем предыдущие наши «подопытные». Однако оторвав крышку, я поняла, что это абсолютно такая же смесь, что мы пробовали чуть раньше – фиолетовая, густая, с кусочками ягод. После дегустации трех сортов йогуртного продукта с черникой от одного производителя стало немного грустно – под разными названиями нам предлагали практически одно и то же. Отличались десерты лишь оттенком фиолетового, консистенцией и степенью сладости. Цвет четвертого «подопытного» – черничного продукта «Эрмигут» (3,2 процента жирности) от немецкой компании, оказался нежным, а текстура – густой и однородной. Ягод в нем было не так много, зато вкус оказался намного приятнее. В продукте даже чувствовалась уверенная ванильная нота. Из-за нее йогурт напоминал тоже не особо полезные, но вкусные творожные десерты.

Кстати Йогурт – кисломолочный продукт, который не подвергался термической обработке после сквашивания и содержит живую йогуртную культуру. Настоящий йогурт содержит молочнокислые организмы в количестве не менее 1*107 КОЕ/г

Страшная «Е»

Что касается состава, вы удивитесь, но он везде оказался одинаковым. Разница только в том, что голландцы не подписывают непонятные ингредиенты страшной буквой «Е» (маркировка пищевых добавок). А немецкие производители этого не стесняются. Пониженная жирность тоже пусть не вводит вас в заблуждение, смотрите на калорийность продукта. Даже у «Легкого» йогурта 0,1 процента жирности она почти такая же, как и у продукта с маркировкой «3,2 процента». Скорее всего, калорийность до небезобидных значений тут «догоняется» при помощи сахара. После молока у всех в составе значилась вода, что убивало надежду на полезность. Получается, разбавленное молоко доводили до нужной консистенции загустителями и прочей химией. Последней, кстати, тут в избытке. Во всех образцах есть модифицированный крахмал. В нашей стране – это разрешенная пищевая добавка, не существует никаких ограничений на ее использование. Вместе с тем в сети полно информации о том, что каждый день есть продукт, в составе которого указан этот крахмал, не следует. Он, мягко скажем, не полезен для поджелудочной железы, не лучшим образом влияет на процесс пищеварения, провоцирует вздутие и тошноту. Еще один интересный ингредиент всех конкурсантов – кармин (натуральный красный краситель, получаемый из сушеных насекомых). Он разрешен в нашей стране, но вместе с тем некоторые организации высказываются резко против его использования. Одна из них – санкт-петербургское некоммерческое партнерство, занимающееся вопросами экологии.

Свекла и перловка

И «на закуску» мы решили попробовать еще один голландский йогуртный продукт, но уже не с черникой, а мультиягодный – «Фруттис» с наполнителем «Ягодное парфе». Парфе – это классический французский десерт. Его основа – сливки, сахар и ваниль. Во «Фруттисе» из вышеперечисленного оказался только сахар. Зато в его состав вошло то, что заставило бы французских кондитеров сильно удивиться. Это свекла, ржаная, овсяная и перловая крупы. Хотя перед нами был вовсе не овощной йогурт или фитнес-продукт с добавлением зерновых. Из заявленных ягод (клубники, малины, ежевики и черники) на глаз можно было определить только клубнику. Медузообразные крупные коричневые куски этой ягоды десерт совсем не украшали.

Без победителей