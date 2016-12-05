На проекте «Сахалин-2» начнет работу новое судно «Геннадий Невельской»

30 января состоялась торжественная церемония имянаречения нового ледокольного судна снабжения добывающих платформ, которое было построено по заказу ПАО «Совкомфлот» для проекта «Сахалин-2» в рамках долгосрочного соглашения с компанией «Сахалин Энерджи».

По информации пресс-службы «Сахалин Энерджи», судну присвоено имя Геннадия Невельского, выдающегося русского мореплавателя, сыгравшего важную роль в освоении острова Сахалин и всего Дальнего Востока. Судно построено с учетом лучших практик мировой судостроительной отрасли, с применением самых высоких стандартов для работы в суровых климатических условиях.

«Геннадий Невельской» будет работать под российским флагом, портом его приписки станет Санкт-Петербург. Дедвейт судна составляет 3 тыс. тонн. Это первое из четырех судов, которые строятся по заказу «Совкомфлота» для работы в рамках проекта «Сахалин-2». Остальные три – это дежурные спасательные суда, которые отличаются меньшим дедвейтом (2 тыс. тонн), но при этом обладают расширенным набором возможностей и могут разместить на борту больше персонала для обслуживания морских платформ.

Соглашение между «Совкомфлотом» и «Сахалин Энерджи», подписанное в 2014 году, предусматривает 20-летнюю эксплуатацию всех четырех судов в рамках проекта. Они предназначены для круглогодичной доставки расходных материалов на три добывающие платформы компании «Сахалин Энерджи» в Охотском море и несения постоянного дежурства у морских платформ. В случае чрезвычайной ситуации суда должны обеспечить весь комплекс мероприятий по защите окружающей среды и безопасности персонала платформ.

Техническое наблюдение за строительством всех четырех судов осуществляет Российский морской регистр судоходства» (РС), который присвоил судну ледовый класс Icebreaker6.

Участие в торжественной церемонии имянаречения судна приняли генеральный директор, председатель Правления ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк, директор по производству «Сахалин Энерджи» Оле Мыклестад.

В роли крестной матери нового судна выступила Екатерина Соколова – кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Научно-образовательного центра морских международных исследований МГУ им. Г.И. Невельского (Владивосток).

- История успешного взаимовыгодного сотрудничества «Совкомфлота» и «Сахалин Энерджи» насчитывает уже более 10 лет, и мы с гордостью видим, что с каждым годом оно продолжает развиваться, приобретает новый масштаб. Сегодня обслуживанием проекта «Сахалин-2» занимаются уже 8 судов «Совкомфлота», скоро их число вырастет до 12. Эта позитивная динамика отражает стратегические приоритеты нашей компании, в числе которых – постоянное расширение участия «Совкомфлота» в долгосрочных проектах по добыче нефти и газа, особенно в сложных климатических условиях. Одновременно с этим, появление в составе флота компании «Геннадия Невельского» также позволит «Совкомфлоту» укрепить глобальное лидерство в сегменте ледокольных судов снабжения», – отметил Сергей Франк.

По мнению Оле Мыклестада, на сегодня это лучшее судно в своем классе.

- Оно построено в соответствии с российскими и мировыми стандартами безопасности судоходства и способно работать в самых сложных климатических условиях. Я горжусь, что в ближайшие двадцать лет это судно под управлением российского экипажа будет осуществлять круглогодичную доставку материалов на нефтегазодобывающие платформы проекта «Сахалин-2». Следует отметить, что многофункциональное судно может быть использовано при ликвидации чрезвычайных ситуаций, и это еще больше укрепляет наши позиции в сфере безопасности», – подчеркнул он.

На сегодняшний день в рамках проекта «Сахалин-2» под управлением «Совкомфлота» работают три судна снабжения (SCF Endeavour, SCF Endurance и SCF Enterprise), а также три нефтеналивных челночных танкера типоразмера «Афрамакс» (Zaliv Aniva, Sakhalin Island и Governor Farkhutdinov) и в партнерстве с японской компанией NYK – два танкера-газовоза СПГ (Grand Aniva и Grand Elena). Все суда работают на условиях долгосрочных тайм-чартерных договоров с компанией «Сахалин Энерджи».