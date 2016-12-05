Заслуженная квота

Соответствующий законопроект, внесенный губернатором области, рассмотрел на днях думский комитетом по социальной политике.По словам первого заместителя министра соцзащиты Татьяны Алексашиной, уже существующий перечень предлагается расширить, добавив в него звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Сахалинской области» и «Заслуженный работник социальной защиты населения Сахалинской области». Одновременно пора изменить наименование почетного звания, введенного отдельным региональным законом еще в 2004 году.

В частности, вместо заслуженного педагога на наших островах появятся заслуженные работники образования. В целом же число почетных профессиональных званий, после вступления в силу новых правовых норм, вырастет до пяти. Все они будут определены в рамках одного закона, а ряд предыдущих решено признать утратившими силу.

Статья 2 нового законопроекта определяет требования к кандидатам на присвоение почетных званий. Ими могут стать только граждане РФ, проживающие в Сахалинской области и успешно работающие в соответствующей сфере не менее 15 лет, со стажем на последнем месте работы – не менее 5 лет.

Их высокие профессиональные достижения должны подтверждать почетные грамоты, знаки отличия, дипломы и другие награды, присвоенные ранее федеральными и областными властями, а также органами местного самоуправления. Есть и ограничения: звания заслуженного работника не получит тот, кто имеет неснятую или непогашенную судимость. Оценивать заслуги кандидатов будет специальная комиссия, состав которой утвердит региональное правительство.

Законопроект вводит квоту, согласно которой соответствующие звания ежегодно будут присваивать не более 10 кандидатам. Трех из них выдвигают учреждения образования и, соответственно, здравоохранения области, еще двух – назовут в культурной сфере, по одному – в организациях социальной защиты, а также в сфере физкультуры и спорта. Всем, кто пройдет взыскательный отбор, вручат удостоверение и особый нагрудный знак.

В финансово-экономическом обосновании к документу отмечено: каждый житель области, чьи заслуги отметят почетным званием, получит единовременное денежное вознаграждение в 100 тысяч рублей. А с выходом на заслуженный отдых таким островитянам гарантирована ежемесячная денежная выплата. Ее размеры зависят от места проживания. Например, на Курилах подобная мера социальной поддержки превысит 18,6 тысяч рублей, в Охинском и Ногликском районах – 17,4 тысячи, а в остальных муниципальных образованиях области – 13,9 тысячи рублей. Все затраты уже запланированы в областном бюджете на 2017-й и плановый период 2018-2019 годов, и в целом составят более 44,1 млн рублей.

Отвечая на вопросы депутатов, разработчики новых норм сообщили, что звания заслуженных работников области в различных сферах уже удостоен 431 сахалинец. За особый статус они также получают из региональной казны социальную доплату к пенсии.

Комитет единогласно поддержал концепцию законопроекта и рекомендовал облдуме принять его в первом чтении.