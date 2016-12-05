Власти Сахалина усилят борьбу с нарушениями в сфере предпринимательства

На расширенном заседании коллегии областной прокуратуры с участием заместителя генпрокурора РФ Юрия Гулягина выступил губернатор Олег Кожемяко, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» сегодня в пресс-службе главы региона.

Руководитель области посвятил выступление борьбе с нарушениями закона в сфере предпринимательства.

- Важным фактором улучшения инвестиционного климата является соблюдение законности в этой сфере, - подчеркнул Олег Кожемяко. – В частности, с этой целью в марте 2016 года в прокуратуре области создана постоянно действующая межведомственная рабочая группа, которая следит за состоянием дел на территориях опережающего социально-экономического развития. Добросовестный, честный, прозрачный бизнес должен быть надежно защищен со стороны государства, в том числе от необоснованных проверок и иного давления. На это обращает наше внимание президент России.

Особое значение придается борьбе с коррупцией. В этом направлении региональное правительство принимает конкретные меры. В частности, внесены изменения в контракты государственных служащих. Теперь в них предусмотрена ответственность за нарушение положений кодекса этики и служебного поведения. Налажен строгий контроль над представлением сотрудниками органов исполнительной власти сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

- Никому поблажек мы не делаем, - уточнил губернатор. – Если нарушение выявляется, оно сразу получает соответствующую оценку. В минувшем году замечания и выговоры были вынесены в отношении трех человек. Это руководители департаментов, один министр. Мониторинг затрагивает и муниципальных служащих. Например, по итогам проверок первый заместитель главы администрации Ногликского района лишился должности, еще один заместитель главы этого муниципального образования привлечен к ответственности за недостоверные сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Для противодействия коррупции и предупреждения нарушений при осуществлении закупок в системе органов исполнительной власти области недавно создано профильное министерство и казенное учреждение «Центр государственных закупок». Их специалисты проверили почти 7 тыс. заявок заказчиков на сумму более 31 млрд рублей. Каждая пятая была возвращена на доработку из-за завышения цены и наличия признаков нарушений действующего законодательства. В результате в 2016 году удалось сэкономить 2,2 млрд рублей. Благодаря проведению экспертиз начальные цены снижены на сумму более 400 млн рублей. Отменено 140 закупок для муниципальных нужд на сумму, превышающую 450 млн рублей.

- Мы постоянно проводим анализ цен на основные продукты питания в области, - отметил Олег Кожемяко. - Это позволяет определять их предельный размер. В итоге, сравнив при закупках цены на одни и те же продукты, мы увидели, что в 2016 году они практически по всем позициям оказались ниже, чем в предыдущем. Есть такая пословица: копейка рубль бережет. Новая практика уже позволила сэкономить немало государственных средств. Только на закупке бахил – почти 5,5 миллионов рублей. В 2015 году на их приобретение было затрачено 8,7 млн рублей. Спустя год то же количество мы закупили за 3,3 млн рублей.

В настоящее время коррупционные риски смещаются на стадию исполнения контрактов.

- Хорошо известна проблема конца финансового года, или «четвертого квартала», когда и заказчики, и поставщики могут охотнее идти на сговор, чтобы обеспечить освоение выделенных бюджетных средств, - сказал губернатор. - Коррупция в данном случае проявляется в приемке некачественного товара, нарушении сроков контракта, несоблюдении технических условий, а также оплате за невыполненные работы и услуги. Все это требует адекватных мер. Это одна из ключевых задач для правительства Сахалинской области.

В 2017 году приоритетом региональных властей станет стандартизация закупок. Будут внедряться специальные каталоги товаров, работ, услуг, предстоит расширить практику совместных торгов.

- Уверен, что все эти шаги позволят повысить эффективность использования бюджетных средств, прозрачность их освоения, ликвидировать коррупционные факторы, - резюмировал Олег Кожемяко.