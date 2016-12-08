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2 февраля 09:00 / Туризм / путешествия  

Негра Неруды

Москвичка автостопом добралась до Патагонии и на время осела на Дальнем Востоке

В погоне за капибарой

Кстати

Сейчас Полина живет на Сахалине. Посетить Дальний Восток было ее второй мечтой

Так случилось, что в какой-то момент москвичке Полине Сутягиной надоело сидеть в душном офисе, она уволилась с работы и отправилась в Латинскую Америку. Прилетела в Сантьяго, автостопом добралась до самой южной оконечности Чили, потом проехала с юга на север Аргентины. Также Полине удалось побывать в Уругвае и Бразилии. Все путешествие заняло один год.

– Собралась практически спонтанно, – рассказывает она. – До этого побывала в Латинской Америке в отпуске, в том числе чтобы потанцевать танго на танцевальных вечерах – милонгах.

И сразу после этого решилась на более глобальное путешествие. Очень хотелось посетить Патагонию, а также живьем увидеть капибар, которые обитают на севере Аргентины, на границе с Уругваем и Бразилией.

Кстати, испанский язык Полина начала учить заблаговременно. Но в первое время все равно было трудно понимать местное население.

– Во-первых, они очень быстро говорят, – вспоминает Полина. – Во-вторых, в Латинской Америке говорят не только на испанском в различных его вариациях, но и на португальском. Кроме того, есть еще и индейские языки.

Вариант отдыха на пляжах девушка даже не рассматривала, стремилась в суровую Патагонию – на самый юг Латинской Америки, туда, где через пролив – архипелаг Огненная Земля, а за ним, через пролив Дрейка, – Антарктида.

Диктатор Пиночет

Чили – самая длинная страна в мире, тянется она вдоль тихоокеанского побережья. Население выращивает фрукты, причем огромная их часть идет на экспорт, частично попадая и в Россию. Также основные занятия – животноводство и лесозаготовка.

Чили, по меркам Латинской Америки, не бедная страна, во многом потому, что является экономическим придатком США. Многочисленные военные перевороты, диктатура Аугусто Пиночета, которого поддержали Штаты. Все эти непростые годы так или иначе сказались на менталитете чилийцев.

– Отношение к Пиночету у них, как у жителей России – к советскому времени, – противоречивое, – говорит Сутягина. – Кто-то кричит, что он убийца, кто-то считает, что, несмотря на это, при нем поднялась экономика.

Хотя с другой стороны экономический спад при прежнем правителе Чили Сальвадоре Альенде был во многом спровоцирован американской стороной. Конечно же, в пику СССР.

Несмотря на страшное прошлое, а может быть, и благодаря ему, чилийцы – очень оптимистичный народ. На праздниках и выходных запросто выходят на площадь в национальных одеждах, чтобы потанцевать. Улыбаются, даже если дома пусто. Очень гостеприимны.

– Как и во всем мире, народ более отзывчив и доброжелателен в маленьких деревушках, а не в больших городах, – рассказывает Полина. – В некоторых населенных пунктах люди даже входные двери не запирают. Самая большая опасность подстерегает путешественника как раз в мегаполисах. Там регистрируется наибольшее количество преступлений, совершенных в отношении туристов.

Извержение Виарики

В Чили много примечательных мест. Например, курортный городок Исла Негра. В переводе это название означает «черный остров». Город прославился благодаря тому, что в нем жил известный поэт Пабло Неруда. И по сей день Исла Негра – прибежище творческих и креативных людей, писателей, поэтов и художников.

– Неруда такой же культовый поэт для чилийцев, как для русских Александр Пушкин, – отмечает Полина.

Двигаясь дальше на юг, мы попадаем в город Консепсьон. Он был сильно разрушен во время Великого Чилийского землетрясения (иногда его называют Вальдивским) в 1960 году.

– Это было сильнейшее землетрясение в истории наблюдения, магнитуда составила от 9,3 до 9,5, – говорит путешественница.

Эпицентр располагался возле города Вальдивия, этот населенный пункт, а также Консепсьон даже поменяли свое географическое положение. Было много жертв, в основном из-за пришедшего на побережье цунами.

Стоит отметить, что Чили – это зона повышенной сейсмической активности. А из-за угрозы цунами побережье пестрит предупреждающими табличками-указателями.

Кстати, Полина очень хотела увидеть извержение вулкана.

– Извержения происходят регулярно, но мне не повезло, – говорит она. – Когда я приехала к вулкану Виарика, оказалось, что он извергался несколько дней назад, из его жерла шел дым. Только уехала из другого города, и извержение началось там. Было очень обидно…

Злобные арауканы

Интересно, что в Чили достаточно хорошо развит туризм, причем местные жители практически никогда не отправляются за границу, не объездив родную страну. В Аргентине же все наоборот – ее жители сначала стремятся вырваться за рубеж, как минимум, побывать в Штатах.

– Благодаря тому, что чилийцы сами часто ездят автостопом, отношение к этому способу передвижения в стране более чем благосклонное, – говорит Полина. – Кроме того, до некоторых населенных пунктов только так и можно добраться. Например, автобус до какого-нибудь города ходит только по средам, а оттуда в очередное место назначения он уже уехал во вторник.

Большой интерес вызывают животные Латинской Америки. Полина мечтала увидеть капибар. Но помимо этого на самом юге встречаются пингвины, а в городе Вальдивия возле рыбного рынка, расположенного на берегу, обрели свое счастье морские львы. Поскольку в воду постоянно бросают очистки, животных каждый день ждет настоящее пиршество. Иногда им достаточно открыть рот, чтобы получить свою порцию корма. К слову, для морских львов здесь построили специальный помост, чтобы они не залезали в лодки к рыбакам.

Большое впечатление на Полину произвели индейцы мапуче, живущие в южной части Чили. В буквальном переводе мапуче означает люди земли. Те, кто читал книгу «Дети капитана Гранта», знают их как злобных индейцев арауканов. Впрочем, Полине они показались очень милыми, симпатичными и спокойными людьми.

Тем не менее история говорит о том, что именно мапуче не сдались и не пустили на свои земли инков, а затем и конкистадоров. Их сломил лишь режим генерала Пиночета, когда, как ни парадоксально, Чили, наконец-то стали считать свободным государством. Только свободу получили в основном белые, а не местное население.

Огромную часть индейцев согнали с земель, на которых жили их предки, и они рассосались по стране. Многие подались в города, где, к сожалению, стали спиваться. Как и у большинства народностей, у мапуче отсутствует алкогольдегидрогеназа, то есть их организм не может обезвреживать яды, которые содержатся в спиртных напитках.

Некоторые мапуче после того, как закончилась тирания, стали возвращаться на свои земли. Однако тут возник серьезный конфликт, потому что к тому времени они перешли в частную собственность к переселенцам, в основном немцам. Стоит заметить, что жители Германии активно селились на юге Чили еще до Первой мировой войны – земли здесь были дешевыми и плодородными.

Уходи вовремя

Следуя дальше на юг, можно посетить архипелаг Чилоэ. Местное население – чилоты – отличаются от чилийцев тем, что проявляют намного большую социальную активность. По словам Полины, это свойственно и аргентинцам, которые очень любят выйти на площадь и помитинговать. И те и другие хорошо знают свои права и на все имеют свое мнение. Чилийцы же в этих вопросах более инертные.

Интересный момент – когда правительство Чили поставило вопрос о постройке моста с большой земли до архипелага Чилоэ, большинство жителей высказались против. «Лучше постройте нам больницу и школы, чем мост, на котором все проворуются», – сказали они.

Но если не брать во внимание политическую активность, чилоты также дружелюбны, как и чилийцы. Кстати, у жителей этой страны совершенно особое отношение к работе. Полина процитировала табличку, висящую в одном из офисов, в ней вся квинтэссенция этого состояния. Почитайте внимательно!

«Всегда уходи из офиса вовремя. Процесс работы никогда не может быть законченным. Если что-то в твоей жизни случится, ни твоя работа, ни твои клиенты тебе не помогут. Тебе помогут только семья и друзья. Поэтому ничто не может быть выше интересов семьи. Жизнь состоит не только из того, чтобы прийти в офис, потом вернуться домой и уснуть. Не пропусти ее…» Воистину золотые слова…

Мало того, что чилийцы стараются не перерабатывать, они и в рабочее время устраивают себе перерывы. Но в основном не на кофе и сигареты, а на мате. Это местная трава, ее заваривают и потом, как трубку мира, передают коллеге или просто собеседнику. Тот выпивает, чашка возвращается обратно, вновь заливается горячей водой и передается следующему жаждущему.

Так что смысл здесь не столько в том, чтобы самому выпить мате, сколько в том, чтобы угостить другого.

Вот такая она – Латинская Америка – одновременно неторопливая и богатая на эмоции. Наверное, можно сравнить ее с вулканом, который то дремлет, то щедро делится с миром своей огненной красотой.

Интересные факты

* В Чили практически нет железной дороги, она оказалась нерентабельной.

* Особенность страны и в том, что вся земля, кроме национальных парков, находится в частной собственности.

* Самое святое в Чили – это футбол, причем эмоционально болеют за своих не только мужчины, но и женщины.

* В Латинской Америке очень распространены ярмарки выходного дня, на них можно найти все – от старого ботинка до ржавого гвоздя. Полина купила там, по ее словам, очень милые сандалии, которые в переводе на наши деньги стоили всего сто рублей.

* Находящаяся в Чили пустыня Атакама считается самой сухой в мире. В некоторых ее областях осадков не наблюдается в принципе.

* Живущие в высокогорьях Латинской Америки местные жители, во избежание горной болезни, жуют листья коки.

* Растущие в Латинской Америке хвойные деревья араукарии настолько древние, что помнят динозавров.

* Чили нельзя пересечь полностью. Чтобы добраться до чилийского архипелага Огненная Земля, надо заехать в Аргентину, а потом снова вернуться в Чили.

Фото Полины Сутягиной

Теги  Путешествия
Автор текста: Татьяна Тихонова

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