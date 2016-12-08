В сахалинском селе Быков отремонтировали поликлинику

В долинском селе Быков завершился ремонт поликлиники участковой больницы, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минздраве.

За три месяца здесь полностью изменился облик всех кабинетов, в них установлена новая мебель. Во время реконструкции в некоторых частях двухэтажного здания изменена планировка, расширены коридоры.

- Уже год здесь работаю. Вспоминаю, как впервые зашла в здание и испытала лёгкий шок. Сейчас не сравнить с тем, что было, – вспоминает стоматолог Лариса Шалданова, на Сахалин она приехала из Республики Алтай. – Теперь комфортнее пациентам и нам. У нас новая стоматологическая установка, обеспечивают хорошим материалом для лечения пациентов.

Всего за два года в Быков приехали работать шестеро специалистов, часть по программе кадрового обеспечения системы здравоохранения Сахалинской области, часть - по программе «Земский доктор». Среди них врач, который до этого работал в Москве. Штат учреждения сейчас полностью укомплектован. В обновлённой поликлинике ведут приём два терапевта, акушер-гинеколог, стоматолог, педиатр, хирург. Здесь работает кабинет функциональной диагностики, физиокабинет. - После ремонта, конечно, обстановка изменилась. Раньше регистратура была на втором этаже, теперь перенесли на первый – это намного удобнее. Не надо лишний раз по лестнице подниматься, – оценила перемены посетительница поликлиники.

В день здесь принимают до 90 пациентов. В учреждении функционирует дневной стационар, где проходят курс лечения взрослые и дети. В этом отделении после ремонта заменили кровати. Во всех кабинетах установлены новые шкафы, столы и стулья.