Сахалин готов для выдачи дальневосточных гектаров всем россиянам

В Сахалинской области все готово для выдачи «дальневосточных гектаров» гражданам России.

Такую оценку дал находящийся в Южно-Сахалинске директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития министерства по развитию Дальнего Востока России Григорий Смоляк. Он отметил, что в регионе проведена необходимая работа по укреплению уполномоченных органов, ведающих земельными вопросами, в том числе и за счет обеспечения их дополнительными кадрами.

- Органы власти на Сахалине и Курилах готовы отработать любое количество заявок на предоставление земельных участков, - сказал Григорий Смоляк.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством каждый гражданин России имеет право безвозмездно получить один гектар на Дальнем Востоке для строительства жилья, ведения сельского хозяйства или организации иного бизнеса, разрешенного законом. Реализация этого проекта разбита на три этапа. С 1 июля 2016 года землю предоставляли на пилотных территориях. В Сахалинской области эта роль была отведена Тымовскому району. Получить участки на пилотных территориях могли только граждане, зарегистрированные в соответствующем субъекте Федерации.

С 1 октября 2016 года – второй этап. Жителям Сахалинской области предоставили возможность получить землю на территории всего региона. По данным на 31 января, они подали около 6 тысяч заявок. Наибольшим спросом пользовались земли в южной части острова Сахалина – Южно-Сахалинск, Корсаковский, Анивский, Невельский и Холмский районы. Заключено 1480 договоров на 908 гектаров. По этому показателю Сахалинская область занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе.

С 1 февраля 2017 года начался третий этап выдачи земель в Дальневосточном федеральном округе. Теперь возможность получить участки открылась для всех граждан России.

Как показало социологическое исследование, наибольшим спросом у жителей центральных регионов страны пользуется Приморский край. Сахалинская область занимает по популярности третье-четвертое место, сообщил Григорий Смоляк. Он заметил, что жители островного региона, которые еще не получили свою землю, по-прежнему могут воспользоваться этим правом.

- Например, в Корсаковском, Анивском районах есть прекрасные участки на берегу моря, - сказал он. – Также сахалинцы и курильчане могут претендовать на землю на территории других субъектов Федерации, входящих в состав нашего округа.

По словам Елены Гах, министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области, на публичной кадастровой карте островного региона пока остаются свободными 43 тысячи квадратных километров.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко подчеркнул, что областные власти готовы оказать поддержку получателям земельных участков, в частности, помочь с приобретением сельскохозяйственной техники в лизинг, с созданием необходимой инфраструктуры, предоставить гранты.

- Реализация законодательства о «дальневосточном гектаре» открывает дополнительные возможности для привлечения новых сил, для развития территории, - сказал он.