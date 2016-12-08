На Сахалине фонд «Энергия» наградил победителей грантовых проектов

Фонд социальных инициатив «Энергия», финансируемый компанией «Сахалин Энерджи», подвел итоги проектной работы за прошлый год.

Напомним: программу «Малые гранты – большие дела», направленную на поддержку разного рода социальных инициатив, компания начала еще в 2003 году. До настоящего момента профинансировано 502 проекта, представленных как некоммерческими объединениями, так и бюджетными учреждениями. Со временем стало ясно, что формат программы узок для его участников, потому и был образован фонд «Энергия».

В прошлом году фонд получил 79 заявок из 11 муниципальных образований. 52 из них были удовлетворены, в реализацию этих проектов фонд вложил 15,1 млн рублей.

Как сказала ведущий специалист отдела социальной деятельности «Сахалин Энерджи» Анна Лыгина, с каждым годом проекты становятся все интереснее, и жюри уже затрудняется выбрать по итогам года пять лучших.

Поэтому пришлось вводить новые номинации, кроме того, представить выбор в номинации «Общественное признание» самим грантополучателям, которые собрались сегодня в литературно-художественном музее книги Чехова «Остров Сахалин».

Здесь состоялась обширная презентация многих проектов. Шоу начали мастера силового экстрима из Поронайска, точнее, основанной там сахалинской федерации силовых видов спорта, с проектом «Возрождение русской богатырской силы»: рвали толстенные рекламные справочники, гнули стальные пруты, забивали голыми руками гвозди в доски.

Никакого приза этот проект не получил, но руководитель федерации Евгений Борозна ничуть не огорчен – это только начало. И вообще, его задача – добиться, чтобы на Сахалине стало больше сильных, в том числе и духом, людей. Именно поэтому под особым патронажем федерации подростки с ограниченными возможностями. Зато сразу два приза («Лучший проект» и «Общественное признание») увезли с собой воспитанники детского сада «Радуга» из села Троицкого Анивского района. Откровенно говоря, поначалу не верилось, что это все для детсадовцев – макеты буровых установок, газопроводов, танкеров, угольных разрезов. Однако в детском саду действительно действует мини-музей «Сахалин – остров сокровищ», в котором дошколята наглядно узнают, где трудятся их родители. Профориентация идет даже не со школьной скамьи. Для тех, кто постарше, – школьников 7-10 лет - презентовал программу «Путешествие в профессию» Сахалинский техникум сервиса. Были организованы специальные школьные группы, которые знакомились с азами профессий повара, кондитера, парикмахера, портного, оператора электронного набора. Этот проект получил приз в номинации «Через тернии к звездам». Приз в этой же номинации получил проект «Моя земля» школы села Никольского Углегорского района – на грант школьники создали опытный агрономический участок и питомник, заложили сад с предметами искусства, изготовленными своими же руками. Еще один приз в этой номинации взял детский сад «Мальвина» Южно-Сахалинска, который начал обучать своих воспитанников большому теннису и уже проводит турниры с соседним детсадом. На малышей рассчитан и проект «Клуб активных малышей» общественной организации по туризму «Адреналин». Последняя известна взрослыми туристическими маршрутами. Однако молодые родители не хотят оставлять своих детей дома и разработали специальные детские маршруты выходного дня. В итоге – приз в номинации «Путь к познанию». Еще один приз в этой номинации получил литературно-художественный музей книги Чехова и Ассоциация музеев Сахалинской области за разработку и издание настольной игры «Маршрутом Чехова». С ней уже ознакомились в районах области, теперь она отправилась в Ялту и Таганрог. Кстати, музей презентовал еще один свой проект – «Литература на песке», просто завораживающий, но он не номинировался, потому что будет продолжен в следующем году. Всеобщими аплодисментами участники презентаций встречали призеров в номинации «И невозможное возможно», авторов проектов «Взрослая школа» (обучение и социальная адаптация постояльцев южно-сахалинского дома-интерната для престарелых и инвалидов) и говорящего самого за себя «Путь к шрифту Брайля». Что касается призов за лучшие проекты (помимо уже упоминавшегося детского сада «Радуга»), то их получили клуб «Бумеранг» за «Школу социального туризма», Сахалинский театр кукол за «Фестиваль домашних театров кукол», областной краеведческий музей за «Сахалин Бронислава Пилсудского» и Дворец детского и юношеского творчества Южно-Сахалинска за проект «Рука к руке».