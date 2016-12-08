Центр внимания. Выпуск от 1 февраля
В этом выпуске: сделать "Горный воздух" доступнее, яичный ажиотаж, битва мастеров, спорт и другие новости.
Новый этап ДВ гектара
Сегодня стартовал третий этап реализации федерального закона о дальневосточном гектаре. С 1 февраля получить земельный надел может каждый житель России. Островной регион входит в тройку по популярности среди потенциальных землевладельцев, поэтому региональные власти ожидают вал заявок.
Паралипийцев не допустили к отбору
Российских паралимпийцев не допустили к отбору к зимним Играм-2018 в корейском Пхёнчхане. Участвовать в квалификационных соревнованиях россиянам запретил Исполнительный комитет Международного паралимпийского комитета. Несмотря на недопуск наши спортсмены продолжают подготовку. Сейчас они находятся на сборах в Южно-Сахалинске, осваивают горнолыжные склоны спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».
«Горный воздух»
«Горный воздух» ставит рекорды. В январе спортивный комплекс посетили свыше 25 тысяч человек. Сахалинский горнолыжный курорт становится всё привлекательней для туристов из других регионов.
Совещание ОНК во Владивостоке
Углегорский городской округ войдет в состав свободного порта Владивосток. Инициативу сахалинских властей накануне поддержал Юрий Трутнев, который провел заседание Наблюдательного совета во Владивостоке. Участие в нем принял губернатор Олег Кожемяко.
Яйца птицефабрики
Жители Сахалина обеспокоены — с прилавков исчезают дешевые куриные яйца. В городских магазинах остались только дорогие отборные сорта.
Голубые яйца в Корсакове
Тем временем в селе Соловьевка продают куриные яйца голубого цвета. Заводчики несушек утверждают - никакой химии, всё абсолютно натуральное. А секрет необычного цвета скорлупы таится в генетике породы.
Запрет на спиртосодержащие жидкости
Роспотребнадзор приостановил продажу непищевых спиртовых жидкостей бытового назначения. Об этом сахалинское министерство торговли и продовольствия информирует участников потребительского рынка на своем сайте. Запрет продлится 30 дней. Эта мера принимается для противодействия случаям распространения спиртосодержащих продуктов, употребление которых приводит к отравлению людей.
Прощание с Александром Зражаевым
Сахалин простился с Александром Зражаевым. Талантливый музыкант и художественный руководитель скончался после продолжительной болезни 29-го января на 74-м году жизни. Проститься с основателем городского камерного оркестра пришли десятки людей. В зале Центральной детской музыкальной школы собрались ученики, коллеги, друзья и близкие покойного.
Подготовка к Ворлд Скилз
На Сахалине впервые пройдет открытый чемпионат Ворлд Скилз. Представители рабочих профессий Дальнего Востока сразятся в знании теории и практических навыках.
Музей в Корсакове
Реплики японских монет и советские автоматы с газировкой. Такое нетривиальное соседство появилось в Корсаковском краеведческом музее. Там открыли два обновленных зала. Один посвящен советской эпохе, второй - истории востока.
Первенство по лыжным гонкам
Сегодня в Южно-Сахалинске дан старт традиционному первенству Дальнего Востока по лыжным гонкам. На лыжню вышли юноши и девушки 1999-2000 годов рождения.
Таинственный летающий объект
Сахалинцы стали очевидцами необычного явления. Во вторник, около семи вечера, над островом пролетел таинственный объект. Который перемещался с севера на юг с большой скоростью.
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