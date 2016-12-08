22 сахалинца представят регион на конкурсах России
В Южно-Сахалинске сегодня объявили результаты второго тура региональных молодёжных игр, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в областном научно-методическом центре по образованию в сфере культуры и искусства.
Всего в них приняли участие 135 конкурсантов, 72 - по музыкально-исполнительским специальностям, 63 – по художественным.
Четыре конкурсантки вошли в состав сборной Сахалинской области на XVI молодежные Дельфийские игры в Екатеринбурге. Учащаяся Охинской детской школы искусств №1 Диана Амирова выступит в номинации «Фортепиано», Диана Бушуева из Углегорска и Анастасия Черных из Корсакова представят регион в направлении «Изобразительное искусство», а Дарья Богатырева из Анивы – «Художественное чтение».
На международный конкурс-фестиваль искусств «Виват, Петербург» отправятся фольклорный ансамбль «Маков цвет» и Анастасия Мильч из южно-сахалинской школы искусств «Этнос». Покорить жюри VI Санкт-Петербургского открытого конкурса юных исполнителей на струнных инструментах и арфе в Санкт-Петербурге попробует юная скрипачка Элина Заец из областного центра.
Мастерство игры на гитаре представит Даниил Барабанов из детской музыкальной школы №1 Южно-Сахалинска. Ему предстоит покорить жюри XII Международного конкурса-фестиваля Tabula rasa в Москве.
На III Международный конкурс исполнителей на домре и мандолине им. Вячеслава Круглова отправится дуэт «Домра +» в составе Анны Поленцовой и Софии Дудка.
Такие состязания в области искусств проводятся ежегодно. Они способствуют развитию профессионального искусства в регионе, помогают выявить и поддерживать одаренных детей и творческую молодежь. Участники молодежных игр имеют возможность получить путевку на определенный конкурс. Весь ноябрь 2016 года воспитанники сахалинских школ искусств подавали заявки с указанием творческого состязания, в котором они хотели бы представить регион. Свою заявку им пришлось доказывать компетентному жюри. Солисты, дуэты и ансамбли из детских школ искусств Охи, Шахтерска, Южно-Сахалинска, Углегорска, Корсакова и Анивы выступали в номинациях «Фортепиано», «Скрипка», «Вокал», «Гитара», «Домра», «Изобразительное искусство», «Хореография» и «Художественное чтение».
Фото организаторов
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