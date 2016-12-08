22 сахалинца представят регион на конкурсах России

Всего в них приняли участие 135 конкурсантов, 72 - по музыкально-исполнительским специальностям, 63 – по художественным.

Четыре конкурсантки вошли в состав сборной Сахалинской области на XVI молодежные Дельфийские игры в Екатеринбурге. Учащаяся Охинской детской школы искусств №1 Диана Амирова выступит в номинации «Фортепиано», Диана Бушуева из Углегорска и Анастасия Черных из Корсакова представят регион в направлении «Изобразительное искусство», а Дарья Богатырева из Анивы – «Художественное чтение».

На международный конкурс-фестиваль искусств «Виват, Петербург» отправятся фольклорный ансамбль «Маков цвет» и Анастасия Мильч из южно-сахалинской школы искусств «Этнос». Покорить жюри VI Санкт-Петербургского открытого конкурса юных исполнителей на струнных инструментах и арфе в Санкт-Петербурге попробует юная скрипачка Элина Заец из областного центра.

Мастерство игры на гитаре представит Даниил Барабанов из детской музыкальной школы №1 Южно-Сахалинска. Ему предстоит покорить жюри XII Международного конкурса-фестиваля Tabula rasa в Москве.