Уникальный сервисный центр открылся в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске на базе муниципального учреждения «Транспортная компания» для технического обслуживания автобусов открыли сервисный центр, информирует пресс-служба мэрии.

Он расположен в просторном здании, оснащенном самым современным оборудованием. Сервис сделали универсальным для белорусских автобусов МАЗ и газомоторных КамАЗов «Марко Поло». В областном центре эксплуатируются 40 машин на голубом топливе, а они требуют особого подхода. В здании смонтирована мощная система вентиляции, за содержанием газа в воздухе следят датчики-анализаторы.

12 прошедших отдельное обучение техников качественно и быстро обслуживают автобусы. Они могут заменить колеса и жидкость, отремонтировать узлы и агрегаты. Мощные подъемники рассчитаны на машины весом до 20 тонн. Работу систем газомоторного двигателя демонстрируют электронные стенды. Специальное оборудование есть для регулировки фар и тормозов, шиномонтажа и балансировки колес, разборки двигателей и т. д.

Теперь «Транспортная компания» сможет снизить нагрузку на муниципальный бюджет, зарабатывая дополнительные деньги на свое содержание. Сервисный центр будет обслуживать автобусы и коммунальную технику на шасси МАЗ из других городов Сахалина. Руководство планирует получить сертификат партнера компании Mersedes, для чего уже идет обучение персонала. Это позволит сократить время на ремонт двигателей этой марки, которые установлены на современных закупаемых автобусах, потому что пока сервисного центра немецкого производителя в нашем регионе нет. Муниципалитет планомерно развивает предприятие как важнейшего игрока на рынке пассажирских перевозок Южно-Сахалинска. Планируется реконструкция здания мойки автобусов, новое оборудование для неё уже закуплено. Решается вопрос о ремонте второго сервисного цеха и благоустройстве территории компании. Сейчас в парке предприятия уже 211 новых машин. Десять из них возят детей, остальные работают на крупнейших городских маршрутах.