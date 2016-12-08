Троих сахалинских подростков подозревают в совращении ребенка

Следственный отдел по Смирныховскому району возбудил уголовное дело в отношении троих местных подростков.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном следственном управлении СК РФ, жители села Первомайск 14, 16 и 17 лет подозреваются в совершении преступления по п. «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера).

По версии следствия, в январе 2017 года троица несовершеннолетних сельчан зазвала в гости 10-летнего мальчика. Угрожая ножом, они совершили в отношении ребенка иные действия сексуального характера.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.