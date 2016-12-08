Яичный ажиотаж
Жители Сахалина обеспокоены — с прилавков исчезают дешевые куриные яйца. В городских магазинах остались только дорогие отборные сорта.
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Жители Сахалина обеспокоены — с прилавков исчезают дешевые куриные яйца. В городских магазинах остались только дорогие отборные сорта.
«Петушиные бои»: определяем победителей
Про класс - это опечатка. Они учатся во 2 классе.
«Петушиные бои»: определяем победителей
Что происходит вообще ? За нас голосуют а цыфры без изменений .
«Петушиные бои»: определяем победителей
Корсаков ау!вы там вообще все что ли? У вас в 6 А учится Кирилл, которому 7 лет; Ева 8 лет!как это ?????им должно быть по 12-13лет!
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