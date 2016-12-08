К программе по выделению «дальневосточного гектара» проявили большой интерес жители из разных регионов. За день на сайт «НаДальнийВосток.РФ» было более 182 тысяч заходов – такие цифры озвучил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

- 1 февраля стартовал третий этап – самый массовый. За день зафиксировано 182 тысячи заходов. Если говорить об «уникальных посетителях» – их 149 тысяч. Для сравнения: вчера за полные сутки было 28 тысяч заходов из них 19 тысяч «уникальных» посещений, в прошедшую субботу – 9 тысяч, – сообщил глава Минвостокразвития.

По его словам, интерес к программе проявляют жители разных регионов РФ.

- На первом месте Москва и Московская область. За сутки почти 25 тысяч посещений. На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область – приближается к 10 тысячам. Далее идут Приморье – 8 тысяч заходов, Хабаровск – 5 тысяч, Республика Саха (Якутия) – 3 тысячи и Краснодарский с 2,5 тысячи посещений сайта, – сказал глава Минвостокразвития.

Всего за день, по состоянию на 17.00 мск., подано 2,5 тысячи заявок. А с начала реализации проекта заявок на получение гектара поступило более 43 тысяч.

- Наибольшим спросом пользуются участки в Приморье, Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия). Больше всего интерес проявляют мужчины в возрасте от 18 до 40 лет. Это 47 процентов заявок от всех поступивших, – отметил министр.

Как уточнил заместитель руководителя Росреестра Андрей Приданкин, федеральная информационная система «НаДальнийВосток.РФ» изначально была ориентирована на 5 тысяч заходов одновременно.

- Готовясь к третьему этапу, мы практически утроили мощности, которые были изначально запроектированы. Мы заложили сценарий трехкратного запаса в 15 тысяч. Когда число превышает 16 тысяч, происходит серьезное замедление работы сайта. Сегодня нагрузка превышала 17 тысяч человек. Сайт ее выдерживает. Но надо признать, что люди обрабатывают заявки с замедлением скорости. Наши инженеры занимаются оптимизацией работы системы, – сказал он.

- Очевидно, что Росреестр будет работать над совершенствованием системы и увеличит ее нагрузку. Заранее все спрогнозировать невозможно, – отметил министр.