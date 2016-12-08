Сахалинцы приняли участие в Международных Рождественских чтениях

Сахалинская делегация приняла участие в XXV Международных Рождественских образовательных чтениях в Москве, сообщает пресс-служба Южно-Сахалинской и Курильской епархии. Торжественное открытие чтений прошло в Кремлевском дворце под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Приветственное слово к делегатам от имени президента страны зачитал министр иностранных дел России Сергей Лавров, участников поприветствовали представители верхней и нижней палат российского парламента, министр культуры Владимир Мединский.

В составе сахалинской делегации, возглавил которую архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон, были министр образования области Наталья Мурашова, начальник управления по делам национальностей регионального правительства Виталий Загородний, руководитель молодежного и миссионерского отделов епархии протоиерей Виктор Горбач, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Анна Делова, представители Института развития образования области и учителя воскресных школ и образовательных организаций из Холмска, Поронайска и Южно-Сахалинска.

В мероприятии также приняла участие Серафима Шустина из Корсакова, занявшая третье место в заключительном этапе Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». 27 января Серафиму наградили в зале церковных соборов храма Христа Спасителя, а ее рисунок «Тишина» участники чтений смогли увидеть на выставке лучших конкурсных работ.

Сахалинские делегаты приняли участие во Всероссийской конференции «Развитие духовно-нравственной основы образования в контексте программы «Социокультурные истоки», организованной издательским домом «Истоки», в ходе которой познакомились с опытом других регионов по реализации этой программы.

В течение нескольких дней на разных площадках в Москве проходили конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы по 11 направлениям чтений, некоторые из них, в частности секции по православной культуре в школе, по воскресной школе, по мультимедийному сопровождению духовно-нравственного воспитания и по русской словесности, смогли посетить участники сахалинской делегации.

По словам островных учителей, впервые посетивших чтения, они получили бесценный опыт общения с коллегами из разных уголков России, реализующими проекты в области духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, приобрели новые знания и идеи, заразились вдохновением, творчеством и стремлением осуществить многое из увиденного и услышанного на сахалинской земле.