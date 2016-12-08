Сахалинские активисты ОНФ предлагают ввести на скорой помощи тревожную кнопку

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Сахалинской области предлагают повысить безопасность медиков скорой помощи в связи с участившимися случаями агрессивного поведения людей в отношении врачей, а также препятствования проезду спецмашин. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Эксперты ОНФ предложили ввести тревожную кнопку для вызова полиции, повысить статус работников скорой помощи, обеспечить страховую защиту их жизни и здоровья. Эти предложения сахалинские «фронтовики» направили для рассмотрения в областную Думу и региональное министерство здравоохранения.

Кроме того, администрацией областного центра по рекомендации активистов ОНФ решается вопрос о выделении земельного участка для строительства нового здания станции скорой помощи Южно-Сахалинска. Территория и помещения существующей станции слишком малы, чтобы вместить все необходимое для нормальной работы.