Первые консультации по совместной с Японией хоздеятельности на Курилах пройдут в марте

Первый раунд российско-японских консультаций по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах пройдет в марте в Токио, сообщает ТАСС.

Как сообщили в МИД РФ, соответствующая договоренность была достигнута на прошедшей в Москве встрече заместителей глав МИД России и Японии Игоря Моргулова и Такэо Акибы. Моргулов и Акиба также обменялись мнениями по вопросам развития «двустороннего политического диалога, экономического сотрудничества, культурных и гуманитарных обменов, а также российско-японского взаимодействия на международной арене в свете реализации итогов официального визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года».

В декабре прошлого года по итогам двухдневного визита Путина в Японию и его встреч с японским премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что «важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Южных Курильских островах».

Также указывалось, что стороны исходят из того, что это заявление и любые достигнутые на его основе договоренности о налаживании совместной хоздеятельности и само ее осуществление «не наносит ущерба позициям России и Японии по проблеме мирного договора».