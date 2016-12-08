Состояние потока

Плотные потоки транспорта не объедешь. Остается только учитывать их специфику

В личном авто проходит немалая часть жизни. Сотрудники нашего издательского дома решили провести эксперимент и подсчитать, сколько времени занимает дорога на работу, насколько она комфортна. Будем рады, если вы дополните наши публикации своими наблюдениями, новыми адресами. Все это позволит вместе подсказать властям варианты решения транспортной проблемы в областном центре.

Два ряда налево

Расстояние от моего дома до работы – 5 километров по счетчику в машине. Дорога занимает от 20 до 30 минут, иногда даже 40. Маршрут короткий – от железнодорожной больницы (северная часть города) до Дома торговли (центр), но перенасыщенный. Я выезжаю на улицу Украинскую, сворачиваю на Карьерную, затем на Крайнюю, чтобы вырулить на проспект Мира. С середины Крайней начинает формироваться пробка. К этой улице примыкает Физкультурная, дублер проспекта Мира. Но там уже давно затяжной ремонт, поэтому миновать проспект – сквозную магистраль – не получается ни у кого. Томления в очереди не избежать. На Крайней две полосы: одна для поворота налево, на проспект Мира, другая ведет прямо и направо. Основной поток с улицы Крайней направляется налево. Поэтому спешащие автомобилисты объезжают этот ряд и поворачивают налево с правого ряда. Получается, налево машины двигаются в два ряда. Это, безусловно, нарушение, но все смотрят на него как на неизбежность.

На проспекте Мира в областном центре почти всегда интенсивное движение

Поворачивая из своего ряда, я вынужден быть вдвойне внимательным, чтобы не подставиться спешащему. И вот вливаемся в пробку, именуемую в народе грядкой, на проспекте Мира, как правило, в левый ряд – соседний забит. Это не очень удобно, потому что потом приходится перестраиваться. С некоторых пор эта грядка разбухла – рядом с перекрестком Мира – Крайняя вырос новый микрорайон многоэтажек. Жителей и, соответственно, автомобилей прибавилось. Этот транспорт плотным потоком вливается теперь на проспект Мира с улицы Крайней, а также из небольшого переулка, который тоже выходит на проспект. Другого пути нет. Иногда приходит мысль: а здорово бы было, появись для них своя улица-дублер, которая тоже, как и Физкультурная, шла бы параллельно проспекту Мира. Она бы позволила объезжать загруженную магистраль с западной стороны! Может быть, стоит подумать и над обустройством сквозного проезда с Крайней на улицу Ленина. Здесь нужно уложить всего-то чуть больше километра дороги.

Режим светофора

В размышлениях неспешно подъезжаю к следующему перекрестку – проспекта Мира с улицей Пионерской. После него поток машин немного редеет. Объяснение простое: часть транспорта, сворачивая на Пионерскую, объезжает магистраль по улицам частного сектора, попадает на Комсомольскую и на Сахалинскую. Но лично меня такой путь не прельщает – дороги возле частных домов и коттеджей неасфальтированные и, мягко говоря, не очень ровные. Ходовая часть моей «пузотерки» таких испытаний долго не выдержит. Остается ехать прямо по проспекту Мира. Следующий перекресток – с улицей Бумажной. За ним начинается еще один загруженный участок – до Сахалинской. Пробка здесь в час пик практически всегда. Этот отрезок дороги можно и объехать, свернув налево, и через Бумажную–Физкультурную выехать на улицу Сахалинскую, а с нее – снова на проспект Мира, но игра не стоит свеч. Больше времени потеряешь, вливаясь с Физкультурной в поток на Сахалинской, а затем с нее поворачивая на проспект Мира. Вывод – проще ехать по магистрали прямо. Хорошо, что отрегулировали все-таки режим работы светофора на перекрестке проспекта Мира с улицей Сахалинской, и транспорт здесь стал двигаться быстрее. Правда, у этой радости есть и обратная сторона: на улице Сахалинской теперь ждать приходится дольше. Специалисты говорят, что пока невозможно сделать так, чтобы потоки на обеих проезжих частях двигались быстрее. В общем, удобство одних возможно за счет неудобств других…

«Аварийка» вежливости