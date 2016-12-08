Состояние потока
Плотные потоки транспорта не объедешь. Остается только учитывать их специфику
В личном авто проходит немалая часть жизни. Сотрудники нашего издательского дома решили провести эксперимент и подсчитать, сколько времени занимает дорога на работу, насколько она комфортна. Будем рады, если вы дополните наши публикации своими наблюдениями, новыми адресами. Все это позволит вместе подсказать властям варианты решения транспортной проблемы в областном центре.
Два ряда налево
Расстояние от моего дома до работы – 5 километров по счетчику в машине. Дорога занимает от 20 до 30 минут, иногда даже 40. Маршрут короткий – от железнодорожной больницы (северная часть города) до Дома торговли (центр), но перенасыщенный.
Я выезжаю на улицу Украинскую, сворачиваю на Карьерную, затем на Крайнюю, чтобы вырулить на проспект Мира. С середины Крайней начинает формироваться пробка. К этой улице примыкает Физкультурная, дублер проспекта Мира. Но там уже давно затяжной ремонт, поэтому миновать проспект – сквозную магистраль – не получается ни у кого. Томления в очереди не избежать.
На Крайней две полосы: одна для поворота налево, на проспект Мира, другая ведет прямо и направо. Основной поток с улицы Крайней направляется налево. Поэтому спешащие автомобилисты объезжают этот ряд и поворачивают налево с правого ряда. Получается, налево машины двигаются в два ряда. Это, безусловно, нарушение, но все смотрят на него как на неизбежность.
На проспекте Мира в областном центре почти всегда интенсивное движение
Поворачивая из своего ряда, я вынужден быть вдвойне внимательным, чтобы не подставиться спешащему. И вот вливаемся в пробку, именуемую в народе грядкой, на проспекте Мира, как правило, в левый ряд – соседний забит. Это не очень удобно, потому что потом приходится перестраиваться. С некоторых пор эта грядка разбухла – рядом с перекрестком Мира – Крайняя вырос новый микрорайон многоэтажек. Жителей и, соответственно, автомобилей прибавилось. Этот транспорт плотным потоком вливается теперь на проспект Мира с улицы Крайней, а также из небольшого переулка, который тоже выходит на проспект. Другого пути нет.
Иногда приходит мысль: а здорово бы было, появись для них своя улица-дублер, которая тоже, как и Физкультурная, шла бы параллельно проспекту Мира. Она бы позволила объезжать загруженную магистраль с западной стороны!
Может быть, стоит подумать и над обустройством сквозного проезда с Крайней на улицу Ленина. Здесь нужно уложить всего-то чуть больше километра дороги.
Режим светофора
В размышлениях неспешно подъезжаю к следующему перекрестку – проспекта Мира с улицей Пионерской. После него поток машин немного редеет. Объяснение простое: часть транспорта, сворачивая на Пионерскую, объезжает магистраль по улицам частного сектора, попадает на Комсомольскую и на Сахалинскую. Но лично меня такой путь не прельщает – дороги возле частных домов и коттеджей неасфальтированные и, мягко говоря, не очень ровные. Ходовая часть моей «пузотерки» таких испытаний долго не выдержит. Остается ехать прямо по проспекту Мира.
Следующий перекресток – с улицей Бумажной. За ним начинается еще один загруженный участок – до Сахалинской. Пробка здесь в час пик практически всегда. Этот отрезок дороги можно и объехать, свернув налево, и через Бумажную–Физкультурную выехать на улицу Сахалинскую, а с нее – снова на проспект Мира, но игра не стоит свеч. Больше времени потеряешь, вливаясь с Физкультурной в поток на Сахалинской, а затем с нее поворачивая на проспект Мира.
Вывод – проще ехать по магистрали прямо. Хорошо, что отрегулировали все-таки режим работы светофора на перекрестке проспекта Мира с улицей Сахалинской, и транспорт здесь стал двигаться быстрее.
Правда, у этой радости есть и обратная сторона: на улице Сахалинской теперь ждать приходится дольше. Специалисты говорят, что пока невозможно сделать так, чтобы потоки на обеих проезжих частях двигались быстрее. В общем, удобство одних возможно за счет неудобств других…
«Аварийка» вежливости
С такими мыслями проезжаю улицу Бумажную. На проспекте Мира мне нужно ехать по полосе, предназначенной для движения прямо. Но поток на ней огромный, и если спешишь, волей-неволей объезжаешь его по крайней левой полосе. Там машин меньше. Оптимальный вариант – доехать до участка, где нужная мне полоса разветвляется, и одна из ветвей предназначена для поворота направо. Здесь образуется небольшой просвет, в него можно влиться. Понятное дело, своевременно включаешь указатель поворота с крайнего левого ряда. Иногда перестроиться можно чуть раньше, если видишь более-менее подходящий разрыв между авто в соседнем ряду. Кстати, несколько раз слышал от автомобилистов из районов: «южанские» водители прыткие, только увеличишь дистанцию в городе – в образовавшийся разрыв кто-нибудь «занырнет».
Еще один вариант – попроситься в ряд: посигналить водителю, показать жестом, что просишь пустить. Как правило, пускают. Само собой, во всех этих ситуациях на дорогу нужно смотреть в оба. Когда занял место, не забыть поблагодарить того, кто тебя пустил – помигать аварийной сигнализацией. Это обычный дорожный этикет. Будешь вежлив ты – будут вежливы и с тобой.
Дальше пробок по проспекту Мира не возникает. Вот и поворот к Дому торговли. Если приезжаешь пораньше, можно занять место на стоянке возле него или возле обочин. Но если позднее, эдак к 9:30, то тебе может не повезти. Рядом – большая стоянка музея книги Чехова «Остров Сахалин», но шлагбаум на ней открывается только в 10:00. Почему – для меня до сих пор загадка.
Раньше в таких ситуациях можно было проехать чуть дальше, к Дому торговли, и найти место возле расположенной там заправки. Но ее теперь демонтировали, территорию обнесли забором.
Ежедневно проезжая по этому маршруту, пришел к выводу, что без полноценно работающей улицы Физкультурной проезд по проспекту Мира в часы пик будет сопряжен со стрессом. А еще было бы здорово сделать в районе Дома торговли большую стоянку. Лучше – крытую. Впрочем, надо быть реалистом…
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