Культура отдыха
Сахалинская область, как и вся Россия, вступила в Год экологии и особо охраняемых природных территорий. Мы попросили островитян назвать любимые уголки природы на острове и меры защиты, в которых они нуждаются
Илья Александров, исполняющий обязанности директора Сахалинской областной филармонии:
– Я бывший житель Севастополя, поэтому и на Сахалине все мои любимые места находятся у моря. Прожив несколько лет на острове, понял, что они нуждаются не просто в защите, а для начала – в элементарной уборке. Надеюсь, что в Год экологии активизируется работа по воспитанию у отдыхающих цивилизованного отношения к такой уникальной природе. Ведь, несколько утрируя, можно сказать, что побережье превращается в шашлычные. В принципе, и на Черное море местные жители ездят отдохнуть и пожарить шашлыки. Но люди уже приучены убирать за собой.
На Сахалине есть великолепные природные объекты – от анивского маяка до Трех Братьев. Что касается первого – о его возрождении говорят много лет, но пока дальше слов дело не идет. Состояние объекта поддерживает небольшая инициативная группа местных добровольцев. Надеюсь, что в 2017 году вопрос будет решаться на уровне властных структур. Дорожная карта Года экологии должна активизировать деятельность и в этом направлении. Согласитесь, Год культуры в России заметно поднял эту сферу.
Антонина Добролюбова, художественный руководитель Сахалинского театра кукол:
– Весь Сахалин – волшебный остров. И охранять его надо полностью, чтобы оставить последующим поколениям наш край таким, каким его дал в подарок Бог. Об этом рассказывает спектакль театра кукол «Как Иван чудо-рыбу спасал». Или чудесная книга Экзюпери «Маленький принц». Его герой считает, что утром надо встать и убрать свою планету. Причем подобное отношение у людей должно быть не только в Год экологии.
Александр Лопатин, композитор и скрипач камерного ансамбля «Дивертисмент»:
– Очень люблю весь юг Сахалина. Его легко сохранить – надо просто относиться к природе как к своему дому. В голове у людей должна сидеть на уровне инстинкта формула – соблюдать порядок и чистоту в любом месте, где ты предпочитаешь отдохнуть. Совсем неплохо, что этот год пройдет под лозунгом охраны природных территорий.
Темур Мироманов, директор Сахалинского областного краеведческого музея:
– Люблю весь Сахалин. Если говорить о Монероне или островных заповедниках, то их достаточно надежно охраняют. Добавил бы к ним еще несколько точек в центральной части Сахалина. Особенно западное побережье с великолепными скальными выходами. Например, в Александровск-Сахалинском районе существуют окаменелости, которым 60–70 млн лет.
Что касается мест отдыха, нужно просто формировать нормальное человеческое отношение к подобным территориям. Очень важно культивировать объекты, интересные с природной точки зрения. В первую очередь это можно сделать с помощью эколого-туристических туров для детворы.
Нужно не просто привести экскурсантов и показать, к примеру, те же окаменелости, а суметь раскрыть их уникальность и ценность. Только так мы сможем пользоваться природными богатствами, одновременно сохраняя их.
Сергей Кузовов, сотрудник музея книги Чехова «Остров Сахалин»:
– Как уроженец Анивы, я люблю местный пляж. Он нуждается не в охране, а просто в бережном отношении. В Год экологии необходимо бороться за то, чтобы отдыхающие такие места не засоряли. Наверное, это самая трудная задача. Например, на Анивском побережье уже установлено немало мусорных контейнеров, но часто люди ими не пользуются и кидают мусор где попало. В моем детстве работал лагерь «Юный эколог», и еще тогда нашим главным занятием была уборка территории. Наверное, главной целью Года экологии должно стать изменение мышления моих земляков.
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