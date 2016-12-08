Культура отдыха

Сахалинская область, как и вся Россия, вступила в Год экологии и особо охраняемых природных территорий. Мы попросили островитян назвать любимые уголки природы на острове и меры защиты, в которых они нуждаются

Илья Александров, исполняющий обязанности директора Сахалинской областной филармонии:

– Я бывший житель Севастополя, поэтому и на Сахалине все мои любимые места находятся у моря. Прожив несколько лет на острове, понял, что они нуждаются не просто в защите, а для начала – в элементарной уборке. Надеюсь, что в Год экологии активизируется работа по воспитанию у отдыхающих цивилизованного отношения к такой уникальной природе. Ведь, несколько утрируя, можно сказать, что побережье превращается в шашлычные. В принципе, и на Черное море местные жители ездят отдохнуть и пожарить шашлыки. Но люди уже приучены убирать за собой. На Сахалине есть великолепные природные объекты – от анивского маяка до Трех Братьев. Что касается первого – о его возрождении говорят много лет, но пока дальше слов дело не идет. Состояние объекта поддерживает небольшая инициативная группа местных добровольцев. Надеюсь, что в 2017 году вопрос будет решаться на уровне властных структур. Дорожная карта Года экологии должна активизировать деятельность и в этом направлении. Согласитесь, Год культуры в России заметно поднял эту сферу.

Антонина Добролюбова, художественный руководитель Сахалинского театра кукол:

– Весь Сахалин – волшебный остров. И охранять его надо полностью, чтобы оставить последующим поколениям наш край таким, каким его дал в подарок Бог. Об этом рассказывает спектакль театра кукол «Как Иван чудо-рыбу спасал». Или чудесная книга Экзюпери «Маленький принц». Его герой считает, что утром надо встать и убрать свою планету. Причем подобное отношение у людей должно быть не только в Год экологии.

Александр Лопатин, композитор и скрипач камерного ансамбля «Дивертисмент»:

– Очень люблю весь юг Сахалина. Его легко сохранить – надо просто относиться к природе как к своему дому. В голове у людей должна сидеть на уровне инстинкта формула – соблюдать порядок и чистоту в любом месте, где ты предпочитаешь отдохнуть. Совсем неплохо, что этот год пройдет под лозунгом охраны природных территорий.

Темур Мироманов, директор Сахалинского областного краеведческого музея:

– Люблю весь Сахалин. Если говорить о Монероне или островных заповедниках, то их достаточно надежно охраняют. Добавил бы к ним еще несколько точек в центральной части Сахалина. Особенно западное побережье с великолепными скальными выходами. Например, в Александровск-Сахалинском районе существуют окаменелости, которым 60–70 млн лет. Что касается мест отдыха, нужно просто формировать нормальное человеческое отношение к подобным территориям. Очень важно культивировать объекты, интересные с природной точки зрения. В первую очередь это можно сделать с помощью эколого-туристических туров для детворы. Нужно не просто привести экскурсантов и показать, к примеру, те же окаменелости, а суметь раскрыть их уникальность и ценность. Только так мы сможем пользоваться природными богатствами, одновременно сохраняя их.

Сергей Кузовов, сотрудник музея книги Чехова «Остров Сахалин»: