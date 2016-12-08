На Сахалине дешевеет навага

В Сахалинской области растут объёмы продажи наваги и снижается ее стоимость, об этом шла речь на еженедельном видеоселекторном совещании по реализации проекта «Доступная рыба» с представителями муниципальных образований.

По сравнению с предыдущей неделей свежевыловленная навага подешевела практически во всех муниципальных образованиях. Средняя цена по области снизилась с 84 до 74 рублей за килограмм. Относительно прошлого года снижение составило 3 рубля за килограмм.

Как сообщает пресс-служба министерства торговли и продовольствия Сахалинской области, ниже средней в регионе сложилась цена в Северо-Курильском, Южно-Курильском, Александровск-Сахалинском, Макаровском, Ногликском, Поронайском городских округах и в Южно-Сахалинске.

Так, в областном центре навагу можно приобрести от 50 до 80 рублей, в Анивском районе - от 65 до 90 рублей, в Долинском - от 66 до 80, Александровск-Сахалинском - от 40 до 60, Корсаковском – за 65-78, Макаровском – по 55-60 рублей, Ногликском – от 30 до 82, Поронайском - от 57 до 75, в Смирныховском - от 65 до 80, Северо-Курильском – по 36 рублей, Южно-Курильском – по 46 рублей за килограмм.

Всего с начала наважьей путины островитянам реализовано около 270 тонн свежевыловленной рыбы. Из них 132 тонны - в Южно-Сахалинске. В Корсаковском городском округе - 26,3 тонны, Тымовском - 25 тонн, в Углегорском и Холмском – по 15,5 тонны, Поронайском районе - 13,8 тонны, Смирныховском - 9,3 тонны, Александровск-Сахалинском – 8 тонн.

В ходе совещания министр торговли и продовольствия Сахалинской области Инна Павленко обратила внимание представителей местных администраций на повышение эффективности взаимодействия участников проекта «Доступная рыба» с региональным оптово-распределительным центром. Так, по информации ООО «Промышленный холод», за прошедшую неделю отгружено 8,8 тонны рыбной продукции, а с начала года - порядка 20,5 тонны.

И наибольшим спросом пользуется именно навага – реализовано более 50% от общего объёма отгруженной продукции. Больше других муниципальных образований сезонной рыбы закупили предприниматели - участники проекта из Южно-Сахалинска и Невельска. На третьем месте – Холмск. По мнению Павленко, участникам проекта надо активнее работать и по другим видам продукции.

- Сегодня в «Промышленном холоде» более 20 наименований рыбной продукции. Из них пять видов входят в перечень обязательных для реализации в рамках проекта. Кроме того, с 2 февраля на ОРЦ можно приобрести треску и камбалу. Также имеется в наличии замороженный лосось трёх видов разделки – кругляк, потрошеный с головой и потрошеный без головы. Просьба – доведите эту информацию до хозяйствующих субъектов, чтобы жители области могли постоянно приобретать рыбу в широком ассортименте и хорошего качества, - обратилась к представителям муниципальных образований министр.