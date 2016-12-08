Сахалинка Эмма М выпустила первый музыкальный альбом

Сахалинка Эмма Блинкова, больше известная как Эмма М, 1 февраля презентовала свой первый полноценный музыкальный альбом. В него вошли 10 оригинальных композиций и три ремикса. Радостью от большого события в своей карьере Эмма М поделилась с поклонниками на страничке в Инстаграме.

В альбом вошли композиции: «Музыка», «Штрихкоды», «3D», «Белые ночи», «Ключи от сердца», «Душа», «Рядом», «Ракеты», «Подарила», «Искрами», а также версии «Ракет», «Искрами» и «Ключей от сердца» от Dj Sasha Dith, DJ Antonio и DJ Noiz соответственно.

Чуть менее года назад исполнительница уже выпустила мини-альбом, но в нём значились лишь пять композиций и ремиксы.

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Эмма М родилась на Сахалине. Талантливую девушку заметили на одном из музыкальных конкурсов и пригласили работать над первым треком. Почти два года назад она заявила о себе на большой сцене в Москве, выпустив дебютную композицию авторства Александра Хорошковатого «Штрихкоды», которая быстро завоевала любовь слушателей. А клип, снятый Ниной Дягилевой и Данилом Зотовым, набрал более 1,2 млн просмотров на You tube.