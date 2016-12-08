Давление на жизнь

Гипертония, или, как эту хроническую болезнь называют в западных странах, артериальная гипертензия вызывает стойкое нарушение работы кровеносной системы человеческого организма. Это, в свою очередь, провоцирует мозговые инсульты и инфаркты миокарда. На сегодняшний день гипертония – наиболее распространенное заболевание. Если лет 20 назад этим недугом страдали люди преклонного возраста, то теперь нередки случаи диагностирования этой напасти у представителей молодого поколения.

По мнению врача-кардиолога южно-сахалинской поликлиники № 4 Галины Маркеловой, основная причина кроется в образе жизни современного человека.

– Раньше люди больше двигались, работали физически, а сегодня передовые технологии многое упрощают. Жизнь человека становится физически малоактивной, но при этом эмоционально и умственно напряженнее, – считает Галина Маркелова. – Появляется много факторов, негативно влияющих на психологическое состояние людей, их внутренний мир. Стрессы на работе, ощущение социальной незащищенности – все это давит, появляется раздражение, волнение и, как результат, – сбой в системе кровообращения, высокое давление, потом инсульт или инфаркт. Даже во время приемов пациенты часто смотрят на часы, переговариваются по телефону, то есть куда-то спешат. Ритм жизни стал очень высоким, и это не лучшим образом сказывается на здоровье человека. Организм требует эмоционального расслабления, а его не происходит. Даже находясь на природе, созерцая ее красоту, люди в большинстве случаев думают о работе.

Что же происходит в организме человека при повышенном давлении? Артерии важных органов, вместо того, чтобы в нужный момент расширяться, остаются суженными. В результате нарушается ритм работы системы кровообращения, ухудшается кровоснабжение сердца, почек, мозга и других органов, разрушается внутренняя оболочка сосудов.

Специалисты предупреждают: если стрелки тонометра зафиксировали уровень артериального давления 140 на 90, это уже повод для визита к врачу. А ведь многие из нас считают такие показатели вполне приемлемыми. Более того, распространено мнение, что при хорошем самочувствии и 150 на 100 не должно вызывать волнений, потому что объясняется «особыми характеристиками отдельно взятого организма».

– Ничего подобного, во всем мире принят стандартный показатель оптимального уровня артериального давления – 120 на 80, – говорит врач. – Многие не придают значения небольшому повышению, а потом попадают к нам с осложнениями, причем в совсем молодом возрасте. Любое повышение давления требует тщательного обследования и медикаментозного вмешательства. Даже бессимптомную гипертонию надо лечить, чтобы избежать осложнений, которые нередко приводят к летальному исходу.

Нужно иметь в виду, что гипертония считается наследственным заболеванием. Страдающий недугом один из родителей увеличивает риск его развития у ребенка на 30 процентов. Если же болеют и мама, и папа, то вероятность передачи увеличивается на все 70 процентов. В такой семье дети требуют особенно пристального внимания. А во взрослом возрасте им при выборе профессии не помешает обратить внимание на то, что работа должна быть в первую очередь спокойной.