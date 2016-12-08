Давление на жизнь
Диагноз «гипертония» не приговаривает к безрадостному существованию, а побуждает более внимательно относиться к своему здоровью
Тревожный сигнал
Гипертония, или, как эту хроническую болезнь называют в западных странах, артериальная гипертензия вызывает стойкое нарушение работы кровеносной системы человеческого организма. Это, в свою очередь, провоцирует мозговые инсульты и инфаркты миокарда. На сегодняшний день гипертония – наиболее распространенное заболевание. Если лет 20 назад этим недугом страдали люди преклонного возраста, то теперь нередки случаи диагностирования этой напасти у представителей молодого поколения.
По мнению врача-кардиолога южно-сахалинской поликлиники № 4 Галины Маркеловой, основная причина кроется в образе жизни современного человека.
– Раньше люди больше двигались, работали физически, а сегодня передовые технологии многое упрощают. Жизнь человека становится физически малоактивной, но при этом эмоционально и умственно напряженнее, – считает Галина Маркелова. – Появляется много факторов, негативно влияющих на психологическое состояние людей, их внутренний мир. Стрессы на работе, ощущение социальной незащищенности – все это давит, появляется раздражение, волнение и, как результат, – сбой в системе кровообращения, высокое давление, потом инсульт или инфаркт. Даже во время приемов пациенты часто смотрят на часы, переговариваются по телефону, то есть куда-то спешат. Ритм жизни стал очень высоким, и это не лучшим образом сказывается на здоровье человека. Организм требует эмоционального расслабления, а его не происходит. Даже находясь на природе, созерцая ее красоту, люди в большинстве случаев думают о работе.
Что же происходит в организме человека при повышенном давлении? Артерии важных органов, вместо того, чтобы в нужный момент расширяться, остаются суженными. В результате нарушается ритм работы системы кровообращения, ухудшается кровоснабжение сердца, почек, мозга и других органов, разрушается внутренняя оболочка сосудов.
Специалисты предупреждают: если стрелки тонометра зафиксировали уровень артериального давления 140 на 90, это уже повод для визита к врачу. А ведь многие из нас считают такие показатели вполне приемлемыми. Более того, распространено мнение, что при хорошем самочувствии и 150 на 100 не должно вызывать волнений, потому что объясняется «особыми характеристиками отдельно взятого организма».
– Ничего подобного, во всем мире принят стандартный показатель оптимального уровня артериального давления – 120 на 80, – говорит врач. – Многие не придают значения небольшому повышению, а потом попадают к нам с осложнениями, причем в совсем молодом возрасте. Любое повышение давления требует тщательного обследования и медикаментозного вмешательства. Даже бессимптомную гипертонию надо лечить, чтобы избежать осложнений, которые нередко приводят к летальному исходу.
Нужно иметь в виду, что гипертония считается наследственным заболеванием. Страдающий недугом один из родителей увеличивает риск его развития у ребенка на 30 процентов. Если же болеют и мама, и папа, то вероятность передачи увеличивается на все 70 процентов. В такой семье дети требуют особенно пристального внимания. А во взрослом возрасте им при выборе профессии не помешает обратить внимание на то, что работа должна быть в первую очередь спокойной.
Активный день
Как было сказано выше, гипертония – это хроническое заболевание, поэтому данный диагноз будет преследовать человека всю жизнь, и с этим придется смириться. Но это вовсе не значит, что дальнейшая жизнь будет пресной и безрадостной. Чтобы быть в хорошей форме, необходимо следовать рекомендациям врача и усвоить, что прием таблеток не вредит, а, напротив, настраивает организм на нормальный рабочий ритм, препятствуя развитию осложнений.
– Новые веяния в медицине привели к тому, что теперь для понижения артериального давления нет необходимости принимать препараты несколько раз в день, достаточно одной выпитой таблетки, чтобы в течение суток показатели находились в пределах нормы, – говорит Галина Маркелова. – Конечно, вначале непросто смириться с мыслью, что всю оставшуюся жизнь придется пить лекарства, но ничего страшного в этом нет. Особенно если еще и стараться вести активный образ жизни.
Специалисты настоятельно рекомендуют ежедневные физические нагрузки. Однако не следует в этом слишком усердствовать. Легкие пробежки, прогулки на лыжах, занятия на тренажерах, плавание, езда на велосипеде – все это только улучшит ваше самочувствие. Главное – исключить соревновательный дух и не доводить себя до изнеможения.
– При гипертонии очень приветствуются так называемые аэробные физические нагрузки на свежем воздухе, но в меру. Катаетесь на лыжах, почувствовали отдышку – остановитесь, передохните и дальше продолжайте, – советует Галина Маркелова. – Физические упражнения оказывают благотворное влияние на состояние больных гипертонией. Исследования показали, что после занятий физкультурой артериальное давление снижается. Даже обычная утренняя зарядка со временем приводит к положительному результату.
Тем не менее среди нас есть и те, кто спорт отвергает во всех его проявлениях. Но и для этой категории людей есть полезный совет.
– Очень приветствуется ходьба, 40 минут в быстром темпе в день. Она непременно окажет благотворное влияние на организм больного, – говорит Галина Маркелова.
Чай или кофе?
Еще недавно врачи в поликлиниках категорически запрещали гипертоникам пить кофе. Со временем их позиция несколько изменилась. Более глубокие исследования влияния кофеина на организм человека, страдающего сердечно-сосудистым заболеванием, выявили положительные характеристики этого вещества.
– Всемирная организация здравоохранения не считает вредным употребление черного чая и кофе, но в пределах разумного, – продолжает Галина Маркелова. – Ведь иногда встречаются такие кофеманы, которые через каждые полчаса кружками вливают в себя этот напиток. Чашка чая или кофе утром, в обед и вечером абсолютно не противопоказаны больным гипертонией. В некоторых случаях ученые даже рекомендуют эти напитки, чтобы снять головные боли.
Позиция врачей в отношении приема пищи остается неизменной на протяжении уже многих десятилетий. Главный враг гипертоника – соль. Этот пищевой минерал вредит организму, а тем более больному, больше всего.
– Соль, если ее употреблять в больших количествах, разрушает сосуды, которые трудно поддаются лечению, – объясняет Галина Маркелова. – Организм требует все больше воды, а от чрезмерного потока жидкости сосуды разбухают, что создает проблемы с их пропускной способностью. Ограничить себя в соли совсем, конечно же, нереально. Однако отучить от дополнительного подсаливания вполне возможно. Надо лишь убирать солонку со стола во время еды. То есть и в этом случае необходимо нормирование.
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