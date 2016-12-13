Миллисекунды до молодости

Лазерная шлифовка избавляет от возрастных изменений кожи

Итальянский ДОТ

Женщинам XXI столетия повезло гораздо больше, нежели их предшественницам. Косметология совершенствуется настолько стремительно, что старости можно не бояться. Продлить молодость помогает, например, лазерная наноперфорация кожи. Эта процедура борется с возрастными изменениями, возвращает коже упругость, убирает морщины и пигментные пятна. Кроме того, с помощью лазера можно уменьшить рубцы от акне, шрамы и растяжки, избавиться от расширенных пор. Десятки тысяч микролучей мгновенно воздействуют на кожу. Лазер действует настолько быстро – всего миллисекунды, – что создает незаметные человеческому глазу микрозоны воздействия, размером меньше человеческой клетки. Организм в ответ запускает механизм ускоренной регенерации кожи. При этом она восстанавливается такой, как заложено в нашей ДНК – без следов возрастных изменений и внешних повреждений. Полтора года назад в медицинском центре здоровья и красоты «Эстетика» появился единственный на Сахалине лазерный аппарат нового поколения – ДОТ-2 с возможностью радиоволнового лифтинга. Итальянское оборудование, помимо эффекта омоложения, запускает выработку собственного коллагена. Кожа гораздо дольше остается упругой, гладкой и подтянутой – без всякого оперативного вмешательства.

Контролируемая глубина

Как замечает врач-дерматовенеролог, косметолог Екатерина Данилина, преимущество ДОТ-омоложения состоит в том, что процедура может применяться на любых участках и типах кожи. Лазеру подвластно вернуть молодость самым чувствительным ее участкам. – Можно обработать области, где кожа очень тонкая, – декольте и шею, зону вокруг глаз, вплоть до ресничного края. Ни один лазер не позволяет такого. А, проводя ДОТ-омоложение, я имею возможность на контролируемую глубину направить контролируемую мощность лазера. Можно установить даже концентрацию лучей. Все параметры подбираются индивидуально для каждого клиента в зависимости от особенностей его кожи, – поясняет Екатерина Данилина. Болевой порог Сама процедура длится примерно 20–30 минут. Большинство интересуется: больно ли это? При использовании специального обезболивающего крема снижается чувствительность, процесс лазерной обработки переносится достаточно комфортно. – Есть пациенты, которые спокойно проходят процедуру и могут при этом болтать со мной на отвлеченные темы, – рассказывает Екатерина. Сразу после лазерного омоложения на коже появляются отек и покраснение. Самыми дискомфортными становятся первые четыре часа, когда пациенту досаждает ощущение жжения. На то, чтобы полностью спали отек и покраснение, как правило, требуется 2–3 дня. В течение следующей недели кожа начинает понемногу отшелушиваться. Ни в коем случае нельзя ускорять этот процесс руками или с помощью косметических скрабов, дабы избежать рубцовых изменений на обновленной коже. Эффект омоложения нарастает в течение пары месяцев после процедуры. Конечно, уже спустя неделю можно любоваться в зеркале на свою гладкую кожу. А за восемь недель выработается новый коллаген, и всем станет заметен эффект лифтинга. При соответствующем уходе результат сохраняется на протяжении нескольких лет.

Усиленное обновление

– Рекомендуется провести курс из двух процедур с периодичностью в два месяца, – советует косметолог. – Иногда говорят, что к лазерной наноперфорации готовиться не нужно. Но чаще всего пациент обращается к специалисту уже с явными проблемами. Если кожа обезвоженная, уставшая, необходимы процедуры, чтобы предварительно «подкормить» кожу, а после уже проводить манипуляции с лазером. Первые сутки после процедуры нельзя умываться, потому лучше выбрать для лазерной наноперфорации день перед выходными. Пока кожа шелушится, не стоит пользоваться декоративной косметикой, и особенно тональными средствами, чтобы избежать инфекций. Следует применять деликатные средства очищения, а перед выходом на улицу днем обязательно наносить солнцезащитный крем. Обязательны также средства, усиливающие регенерацию кожи. Косметологи советуют делать примочки физраствора и хлоргексидина. В качестве восстанавливающего крема можно использовать как специальное средство после лазерного воздействия, так и, например, «Бепантен», что без рецепта отпускается в любой аптеке.

Незаметный шрам

Лазерную наноперфорацию, как и любую косметологическую процедуру, следует проводить по показаниям. Если существует проблема, цифры в паспорте решающего значения не имеют. К слову, противопоказаниями для лазерного воздействия являются: воспаления на коже, беременность и грудное вскармливание, онкологические заболевания. Чаще всего необходимость в косметологическом омоложении возникает после 40 лет. Что касается рубцов, шрамов и растяжек, лучше начать работать с подобными несовершенствами как можно раньше. – Избавиться от рубцовых изменений полностью невозможно. Но можно сделать их менее заметными и более эстетичными. Если был рубец размером с палец, а стал с иголочку, кто-то скажет, что его убрали. А я скажу – сделали незаметным, – говорит Екатерина Данилина. Легче лечатся новые шрамы и растяжки – такие, например, появляются сразу после родов или когда снимают послеоперационные швы. Но лазером можно бороться и с многолетними досадными дефектами на коже. Для избавления от них, как правило, требуется курс из 3–4 процедур с периодичностью один раз в месяц. Зато потом можно всю жизнь радоваться своей красоте.

Наша справка С помощью лазерной наноперфорации можно: ▪ избавиться от мелких и глубоких морщин; ▪ вернуть коже упругость и рельеф; ▪ устранить пигментацию, расширенные поры, следы от акне; ▪ сделать незаметными даже многолетние растяжки, шрамы, рубцы; ▪ провести безоперационный лифтинг кожи.