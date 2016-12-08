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2 февраля 11:30 / Экономика / строительство / жилье  

На Сахалине и Курилах перевыполнен план ввода социального жилья

В Сахалинской области на 5% перевыполнен план ввода социального жилья, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном правительстве.

Всего в течение прошлого года было построено 114 многоквартирных социальных домов, в целом это 118,6 тыс. кв. метров. Новые квартиры получили 2 тыс. 310 островных семей. 103,9 тыс. кв. метров возведено в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Остальное – арендные дома.

Такую информацию огласил министр строительства области Вадим Залозный, докладывая о результатах своей служебной деятельности в ходе совещания под руководством председателя регионального правительства Веры Щербины. Напомним, в настоящее время подводятся итоги работы руководителей региональных органов исполнительной власти. По решению губернатора около года назад с ними были заключены так называемые эффективные контракты. Работа руководителей оценивается в зависимости от достижения установленных целевых показателей. Обязательно принимается во внимание развитие курируемой отрасли, качество оказания услуг населению, управления бюджетными средствами и так далее.

Общий ввод жилья на островах в 2016 году составил 327 тыс. кв. метров при плане 315 тысяч.

- В 2012 году в области признано аварийным 274,5 тыс. кв. метров жилья, - сказал Вадим Залозный. - За это время новое жилье в рамках программы по переселению получили 12 тыс. 111 человек, проживавших прежде на площади в 221 тыс. кв. метров. Поэтому в наступившем году нам предстоит расселить оставшиеся 53,5 тыс. кв. метров.

Многоквартирные арендные дома появились в Южно-Сахалинске, Холмске, Невельске, Аниве, Поронайске и Смирных. В первом квартале 2017 года будут введены два дома в Поронайском районе и три – в Тымовском. В целом по итогам текущего года войдут в эксплуатацию девять арендных домов, или 347 квартир, их общая площадь - 20,14 тыс. кв. метров.

В 2016 году предприятия строительной отрасли выполнили строительно-монтажные работы на сумму около 73 млрд рублей. Налоговые поступления в бюджет области при этом составили около 6 млрд рублей, сообщил Вадим Залозный. В рамках региональной адресной инвестиционной программы выполнены работы на 15,7 млрд рублей. В отдаленных населенных пунктах области введен ряд фельдшерско-акушерских пунктов. Каждый из них включает в себя помещения для приема пациентов, а также благоустроенную квартиру для медика. Это позволит повысить качество медицинского обслуживания на селе.

Два новых детских сада, построенных в Южно-Сахалинске, способны принять 400 малышей. Близится к завершению строительство музейного комплекса на площади Победы в областном центре. Степень готовности – 98%. В музейном комплексе ведется монтаж экспозиций.

По информации главы минстроя, при проведении торгов удалось добиться экономии бюджетных средств. В частности, на строительстве недавно введенной в строй амбулатории на 120 посещений в смену в селе Троицком Анивского района удалось сберечь около 120 млн рублей.

Вера Щербина дала положительную оценку деятельности ведомства в сфере строительства жилья, социальных объектов. Вместе с тем она отметила, что министерство должно разработать типовые проекты школ, клубов и других социальных объектов для муниципальных образований области. Их использование позволит сократить сроки подготовки к началу строительства, а также снизить затраты. Еще одно поручение главы правительства – усиление работы по информированию людей, проживающих в ветхом и аварийном жилье, чтобы они точно знали, когда их будут переселять.

Теги  Строительство Жилье

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Залозный Вадим Анатольевич

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