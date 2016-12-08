Карлов благодарит ветеранов Великой Отечественной войны за совершенный подвиг

2 февраля 74 года назад советская армия разгромила немецко-фашистские войска под Сталинградом. Депутат Государственной думы РФ от Сахалинской области Георгий Карлов благодарит участников этой битвы и всех ветеранов Великой Отечественной войны за совершенный подвиг.

Дорогие земляки!

2 февраля отмечается великое событие – 74-я годовщина со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

В 1943 году Советская армия изменила ход истории. Великая победа решила судьбу страны и всего мира. В жесточайших сражениях наш народ проявил стойкость, мужество и подлинный героизм.

Вечная память участникам Сталинградской битвы, отстоявшим нашу свободу и независимость. Мы благодарны ветеранам Великой Отечественной войны за подвиг и самоотверженность. Низкий поклон! — обратился Карлов к воевавшим.