Углегорский район войдет в состав свободного порта Владивосток

Территория Углегорского городского округа войдет в состав свободного порта Владивосток. Соответствующую инициативу сахалинских властей накануне поддержал Юрий Трутнев.

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО провел во Владивостоке заседание Наблюдательного совета свободного порта. Участие в нем принял губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, сообщает его пресс-служба.

Напомним, режим свободного порта сейчас действует в четырех дальневосточных регионах и распространен в том числе на Корсаковский район. Общее количество его резидентов - бизнес-структур макрорегиона - уже превысило 160.

Например, в Корсакове при участии компаний с частным капиталом запланированы проекты строительства в порту причальной стенки и нового морского вокзала, создания рыбного логистическо-перерабатывающего центра, а за пределами морской гавани, в селе Раздольном - по возведению молочно-товарной фермы.

- Мы стараемся сделать так, чтобы количество бюрократических процедур для потенциальных резидентов свободного порта было минимальным. Собственно, у нас только одно требование к инвестору – он не должен уменьшать налогооблагаемую базу по другим проектам. То есть, если у него до этого были проекты, он не имеет права перенести финансовый результат на территорию свободного порта, чтобы получить налоговые льготы на уже действующие проекты. Других ограничений нет, и будем работать дальше, - подчеркнул Трутнев.

Он одобрил предложение Сахалина о распространении режима свободного порта на еще одно муниципальное образование – Углегорский городской округ. Сегодня на его территории реализуется крупный инвестиционный проект по увеличению добычи угля на Солнцевском разрезе, развитию портовой и горнодобывающей инфраструктуры.

Разведанные запасы угля на месторождении оцениваются в 300 млн тонн. Большая часть добытого топлива сегодня идет на экспорт через порт Шахтерска - потребности Сахалина в нем полностью закрыты. По итогам 2016 года Восточная горнорудная компания увеличила объемы отгрузки угля в морской гавани на 1 млн тонн.

- В целом, по нашим оценкам, распространение режима свободного порта на Углегорский район позволит реализовать здесь более десяти проектов с общим объемом инвестиций около 60 млрд рублей. Приоритетным направлением станет развитие угольной отрасли. Будут созданы новые рабочие места как в порту, так и на угольном разрезе, - отметил по итогам заседания Кожемяко. – Теперь предстоит оформление всех документов и принятие окончательного решения о включении данного муниципального образования в состав свободного порта уже на правительственном уровне.

По мнению главы региона, в дальнейшем на статус свободного порта сможет претендовать и Невельский городской округ, которому необходимо подобрать потенциальных резидентов из числа бизнес-структур.

Информация для них размещена на специализированном интернет-сайте о свободном порте Владивосток в Сахалинской области. В регионе также работает горячая линия по информированию потенциальных и уже действующих резидентов свободного порта.

- Наша позиция - двери в свободный порт Владивосток должны быть открыты для всех потенциальных резидентов. Может быть, у кого-то в итоге не получится реализовать проект, но все-таки, думаю, в большей степени это будут те, кто уже выстрадал свои решения, кто знаком с тем или иным бизнесом. И, конечно, утвержденным проектам в дальнейшем должны быть оказаны различные меры государственной поддержки, - резюмировал Кожемяко.