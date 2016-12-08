Книга из кармана

Вышел в свет «Литературный путеводитель, или Сахалинскими дорогами Чехова и не только…» Хрестоматия пригодится как на занятиях по литературному краеведению, так и в путешествиях по родному краю

Проезжая Найбу

Об островном крае писали не только Чехов и Дорошевич, но и Короленко, Гончаров, Станюкович, Рудановский, Невельской… Собрать воедино сахалинские впечатления известных писателей и исследователей Дальнего Востока захотели профессор Сахалинского государственного университета Елена Иконникова и заведующая научно-просветительским отделом музея книги Чехова «Остров Сахалин» Анастасия Степаненко. Так родился «Литературный путеводитель, или Сахалинскими дорогами Чехова и не только…»

Как вспоминают составители издания, пару лет назад на Сахалине проходил большой научный форум, где собрались чеховеды из разных стран. Местные почитатели творчества Антона Павловича вместе с гостями отправились на север, в бывшую столицу каторги – Александровск-Сахалинский. – По пути чеховеды из Аргентины, Сербии и других зарубежных стран с удовольствием слушали рассказы об острове. То, что для нас кажется очевидным, для них было удивительным. Такой восторг был, когда мы проезжали Найбу и говорили, что Найбучи – это последний пункт, где побывал Антон Павлович. Гости хватались за фотоаппараты и фиксировали эти местности, – рассказывает Анастасия Степаненко. Новая книга представляет собой по-чеховски краткий, но емкий обзор творчества авторов, кто в XIX–XX столетиях упоминал Сахалин. В первой части хрестоматии встречается более сотни имен. А во второй части составители собрали яркие цитаты из произведений литераторов и исследователей о каждом современном сахалинском районе.

Символический капитал

– Наших имен нет на обложке, потому что главные герои этой книги – не мы, а слово, – замечает Елена Иконникова. – Когда исследователи и писатели открывали наш край, слово для них становилось инструментом. С его помощью они знакомили с далекими, неизведанными тогда местами сначала своих родных и близких, а потом и широкий круг читателей. Издание украшают фотографии, сделанные специалистом по экспозиционно-выставочной деятельности музея книги Сергеем Кузововым. Фотоснимки и литературные цитаты дают возможность сравнить прошлое и настоящее Сахалина.

Хрестоматия заинтересовала профессора Уральского педагогического университета Александра Кубасова. Он много слышал о Сахалине, но впервые увидел остров в конце января. Гость из Екатеринбурга поучаствовал в XX Чеховских чтениях. – Есть такое понятие «символический капитал». Это то, что неотъемлемо связано с тем или иным местом. Подобные издания говорят: остров Сахалин – это не только полезные ископаемые, но и литература, в том числе творчество Антона Павловича, – говорит Александр Кубасов.

«Литературный путеводитель…» вышел тиражом 500 экземпляров. Хрестоматия будет полезна самым разным читателям – школьникам, студентам, педагогам, краеведам и всем, кто любит путешествовать. Небольшую и легкую книгу удобно брать с собой, отправляясь в путь по острову. Как заметили на презентации, формат издания – карманный, но карманы бывают разные, потому возможности для расширения безграничны. Вполне вероятно, что увидит свет и второе, дополненное издание «Литературного путеводителя…»