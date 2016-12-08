В южно-сахалинском Союзе женщин России новый председатель

Новым председателем южно-сахалинского отделения Союза женщин России стала Лира Спесивцева.

На этом посту она сменила председателя Городской думы Южно-Сахалинска Елену Столярову. Депутат отказалась от должности в связи с большой нагрузкой на основном месте работы.

Лира Спесивцева по профессии учитель биологии и химии, уже семь лет возглавляет школу №26 Южно-Сахалинска. Воспитывает дочь-девятиклассницу, не замужем.

В ближайшее время члены правления южно-сахалинского отделения общественной организации соберутся на первое заседание, где уточнят план работы. Спесивцева отметила, что кардинально работа отделения не изменится.

- Думаю, мы продолжим начинания, которые были заложены раньше, будем оказывать посильную помощь детям-инвалидам, ветеранам, малышам, нуждающимся в лечении, - поделилась Спесивцева.

Формат работы городского отделения Союза женщин России разный: от небольшой адресной помощи до масштабных шествий. В 2015 году, к примеру, мероприятия отделения охватили около 10 тыс. горожан всех возрастов.

Несколько лет назад активные женщины Южно-Сахалинска создали клуб «Открытое сердце». Он объединяет мам, воспитывающих детей-инвалидов.

Региональное отделение Союза женщин России создано 22 года назад. Сегодня его возглавляет депутат Сахалинской областной Думы Наталья Коршунова.