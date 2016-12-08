В Аниве прошел конкурс снежных скульптур

В детском саду им. Гагарина Анивы состоялся фестиваль-конкурс снежных скульптур, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в администрации муниципального образования.

Несмотря на капризы погоды, фестиваль собрал немало участников. Всего через два часа совместного творчества родителей, детей и педагогов на участках появились снежные крокодилы, медузы, дельфины, осьминоги, самолеты, горки, лабиринты и многое другое. Все семьи очень творчески подошли к созданию своих снежных скульптур. Некоторые украсили их разноцветными ледяными шарами, другие – гроздями рябины и яркими красками. По окончании зимнего семейного досуга всех скульпторов-любителей ждал горячий чай с угощением.