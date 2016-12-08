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2 февраля 13:11 / Общество / качество / магазины  

Сахалинский производитель икры пришел в редакцию разобраться с «клеветой» на его продукцию

В редакцию РИА «Сахалин-Курилы» пришли возмущенные представители ООО «Остров Гурмэ». Они утверждают, что опубликованная на нашем сайте информация сильно повредила репутации компании.

Напомним: 25 января в редакцию обратилась жительница областного центра – она купила в супермаркете «Первый семейный» тухлую красную икру сахалинского предприятия «Остров Гурмэ». При том, что продукт имел абсолютно нормальный вид - икринка к икринке - и до окончания срока годности, указанного на упаковке, оставалось более полугода, он источал очень неприятный запах. В том, что это действительно так, мы убедились сами - южносахалинка принесла покупку с собой в качестве доказательства.

В супермаркете корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» сообщили, что это первый случай, когда люди жалуются на качество приобретенной у них лососевой икры, что товар поставщика всегда проверяется, и обещали разобраться.

По словам руководителя ООО «Остров Гурмэ» Евгения Росличенко, компания базируется в Анивском районе, на рынке рыбной продукции работает уже 10 лет. В основном свою продукцию поставляет в Москву.

- В этом году решили заявить о себе на местном рынке. Специально для сахалинцев выпустили 5 тонн лососевой икры с минимальным количеством соли и консервантов, чтобы чувствовался ее настоящий вкус – островитяне живут рядом с морем и в отличие от жителей материка могут отличить хорошую икру от плохой. На данный момент от партии осталось 200 кг. При этом не было ни одной жалобы. Нам звонят, заказывают, просят еще, - рассказал Росличенко. В качестве аргумента он принес баночку икры из этой партии, купленной в том же «Первом семейном», и вскрыл ее на наших глазах. Действительно, нормальный продукт.

- Я не отрицаю, что именно в той конкретной баночке оказалась бракованная икра - на каждом производстве случается брак. А, возможно, просто были нарушены условия хранения продукта в магазине или в домашнем холодильнике, - добавил руководитель «Острова Гурмэ». При этом перед расстроенной покупательницей он не извинился.

- В случае покупки некачественного продукта надо обращаться в компанию, где его изготовили. Телефон и адрес указаны на упаковке. Мы обменяем товар на другой, - отметил бизнесмен. - Обращения в прессу могут дорого стоить предприятию. Это испорченная репутация и как следствие - снижение объема продаж. Придется либо делать ребрендинг, а это не менее 300 тысяч рублей, либо вообще покинуть сахалинский рынок.

Теги  Качество Жалобы Магазины Производство Продукты Икра

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