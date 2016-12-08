На Кунашире открыли спортивно-оздоровительный комплекс

На острове Кунашир 1 февраля торжественно открыли спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном.

Бассейн расположен на втором этаже здания, оснащен разделительными дорожками, поворотными съемными щитами, стартовыми тумбами и стойками фальстарта. Установлено испанское оборудование для нагрева и качественной фильтрации воды.

В комплексе также оборудован зал с тренажерами для спортсменов с различным уровнем подготовки. Отдельные помещения занимают раздевалки, санузлы, душевые кабины и кафе, для маломобильных групп населения предусмотрен и лифт. В кафе посетителям предлагают чай и прохладительные напитки.

На торжественной церемонии строители ООО «ЛИГО-дизайн» вручили курильчанам символический ключ. В ней принял участие зампред регионального правительства Александр Житков. Он передал поздравления южнокурильчанам от губернатора Олега Кожемяко. По словам зампреда, этот комплекс, как и на соседнем Шикотане, построен на средства федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов и бюджета области. Подрядчиками строительства на Шикотане была фирма «Росстрой», на Кунашире – «ЛИГО-дизайн». Эти строительные компании успешно справились с заданиями.

На церемонию открытия собралось много жителей райцентра и из других населенных пунктов Кунашира. Перед собравшимися выступили девушки из секции черлидинга, которых тренирует Олеся Кан. Их сменили местные каратисты, футболисты, хоккеисты, боксеры, дзюдоисты и гимнасты. А военнослужащие из Лагунного устроили показательные выступления пловцов. Рядом с открывшимся бассейном в ближайшее время фирма ООО «ЛИГО-дизайн» построит гостиницу и бальнеологический комплекс, это будет уже вторая очередь. Идея его возведения принадлежит Олегу Кожемяко. Во время очередной рабочей поездки на Кунашир осенью 2015 года губернатор заметил, что отработанная горячая вода из бойлеров, поступающая от вулкана Менделеева в райцентр, сбрасывается в море. Глава региона предложил рядом с плавательным бассейном построить комплекс контрастных ванн, используя горячую вулканическую воду для оздоровления курильчан, сообщает газета «На рубеже».