Серийный мошенник задержан на Сахалине

В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя, который подозревается в серии мошенничеств.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России, 33-летний мужчина делал незаконный бизнес на ищущих работу земляках и одиноких женщинах. Он действовал по двум разным схемам с использованием популярных у сахалинцев интернет-ресурсов и социальных сетей.

По первой мошенник искал по объявлениям мужчин, которые хотели устроиться на работу таксистом или водителем. Выбрав подходящего кандидата, он связывался с ним по телефону, представлялся менеджером крупной нефтедобывающей фирмы и сообщал, что им срочно требуется личный водитель для крупного начальника. Потенциальную жертву он заманивал работой вахтовым методом в северных районах Сахалина, служебным автомобилем бизнес-класса и зарплатой не менее 150 тыс. рублей. На такие условия многие покупались не задумываясь и были готовы собираться в дорогу. Поняв, что кандидат не почувствовал подвоха, злоумышленник приступал к главному этапу аферы. Через небольшой промежуток времени он снова связывался с ним и сообщал, что выезд на вахту состоится уже через два дня и необходимо поторопиться со сбором документов. Для окончательного утверждения на должность срочно требовалась справка о состоянии здоровья с полным медицинским обследованием.

Понимая, что за отведенный срок такое обследование пройти нереально, потерпевшие начинали паниковать, что упустят хорошее место. И тогда злоумышленник говорил им, что в виде исключения сможет помочь с получением справки, поскольку у него есть знакомый врач. Но для этого, естественно, медику необходимо небольшое денежное вознаграждение. Многие соглашались на «услугу» и договаривались о встрече, чтобы передать деньги. Однако после совершения сделки «работодатель» на связь больше не выходил.

Жертвами второй схемы становились женщины, с которыми злоумышленник также знакомился в сети. Он представлялся успешным предпринимателем и некоторое время вел с доверчивыми островитянками переписку. Когда злоумышленник понимал, что вошел в доверие к собеседнице, он сообщал им, что у него срывается важная сделка и просил занять немного денег, обещая потом все вернуть при личной встрече. Девушки верили «успешному предпринимателю» и передавали деньги.

Понимая, что безналичный перевод денег быстро выведет оперативников на его след, молодой человек назначал отдельные встречи и просил деньги только наличными. Иногда он приходил на встречи сам, в некоторых случаях просил об этом знакомую девушку или заказывал такси и просил передать водителю. Поэтому жертвы всегда указывали полицейским на разных граждан, которым отдавали свои деньги.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Когда злоумышленник был доставлен правоохранителями в городской отдел полиции, в дежурную часть обратился еще один мужчина, отдавший ему деньги, чтобы устроиться на высокооплачиваемую работу.

Оперативники выявили шесть преступных эпизодов. Общая сумма ущерба составила более 200 тыс. рублей. Мошенник дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Полиция просит островитян, ставших жертвами афериста, позвонить по телефонам: (4242) 789-144, 789-353, 789-405 или обратиться в городское управление МВД по адресу: Южно-Сахалинск, ул.Хабаровская, 67.