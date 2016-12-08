Высланный из РФ гражданин Кыргызстана незаконно вернулся на Сахалин

1 февраля этого года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержали гражданина Киргизской Республики.

По информации пресс-службы ведомства, он подозревается в совершении преступления по части 2 статьи 322 УК РФ. Ему инкриминируется незаконное пересечение государственной границы РФ.

Ранее уроженец ближнего зарубежья был выдворен за пределы России, и въезд в страну ему был ограничен до 17 июля 2020 года. Вернувшись на родину, он поменял паспорт, намеренно изменив в нем фамилию и имя. Используя новые документы, он незаконно пересёк государственную границу РФ, после чего внутренним транспортом прибыл на территорию Сахалинской области. В настоящее время в его отношении проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

С начала года это уже второе задержание. 20 января по аналогичным признакам состава преступления сотрудники Пограничного управления возбудили уголовное дело по части 2 статьи 322 УК РФ в отношении его соотечественника, которому въезд в Российскую Федерацию не разрешен до 12 сентября 2019 года.

Максимальная ответственность за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.