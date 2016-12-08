Вовкина судьба

Пекинес Вова – уже не щенок. Это взрослая и самостоятельная собака. Мария взяла ее к себе пять лет назад, песику уже было больше двух лет.

Тогда Маша решила завести дома собаку и обратилась в одну из общественных организаций, занимающуюся спасением бездомных животных. Вова попал в приют с улицы – скорее всего, он просто потерялся. Пес бегал по улицам Южно-Сахалинска, пока его не приметили волонтеры.

Привыкал Вова к новому месту жительства долго. Маша вспоминает, что он был очень недоверчив, но потом оттаял, доверился хозяйке и зажил счастливой собачьей жизнью.

Их дружба длилась бы еще дольше, если бы не одно обстоятельство – девушка устроила свою судьбу и теперь ждет ребенка.