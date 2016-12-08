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2 февраля 14:50 / Найдись, хозяин! / собаки   2  

Вовкина судьба

Любящая хозяйка вынуждена отдать в добрые руки пса, с которым они жили душа в душу много лет

Пекинес Вова – уже не щенок. Это взрослая и самостоятельная собака. Мария взяла ее к себе пять лет назад, песику уже было больше двух лет.

Тогда Маша решила завести дома собаку и обратилась в одну из общественных организаций, занимающуюся спасением бездомных животных. Вова попал в приют с улицы – скорее всего, он просто потерялся. Пес бегал по улицам Южно-Сахалинска, пока его не приметили волонтеры.

Привыкал Вова к новому месту жительства долго. Маша вспоминает, что он был очень недоверчив, но потом оттаял, доверился хозяйке и зажил счастливой собачьей жизнью.

Их дружба длилась бы еще дольше, если бы не одно обстоятельство – девушка устроила свою судьбу и теперь ждет ребенка.

– Вова всем хорош, – говорит Маша, – но есть у него особенная черта характера – пес плохо ладит с детьми. Ревнивый очень. Я вынуждена искать Владимиру новых хозяев. Это решение мне далось очень тяжело.

Вова – нечистокровный пекинес, но на вид очень симпатичный. Несмотря на своеобразный нрав, он абсолютно равнодушен к котам. Также за все пять лет пес ни разу не погрыз мебель и зарекомендовал себя, как очень дисциплинированный и чистоплотный квартирант. Он абсолютно здоров. Хозяйка сделала собаке все прививки и стерилизовала питомца.

– Пожалуйста, приютите Вову, вы не пожалеете. Он ласковый и очень добрый. Я сильно переживаю за его судьбу, – сказала Мария

Фото из архива хозяйки

Теги  Собаки
Автор текста: Татьяна Лукина

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Комментарии


Даже не вздумайте его отдавать,у меня была аналогичная ситуация.Моя собака,тоже пекинес, за метр обходила детей.Но когда у меня родился ребенок, Собака сразу поняла что к чему.И спокойно относилась к малышу.Зря вы так...
анонимно 3 февраля 15:41
Посмотрите ролики на ютубе Антуана Наджаряна. он собачий психолог высшего класса. Посмотрев их несколько Вы поймете,что Ваша проблема -надумана.Надеюсь ,что вы не из тех,кому легче отдать(читай предать) животину,чем заставить себя поработать...
анонимно 2 февраля 17:10

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