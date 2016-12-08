Студенты СахГУ поддержали проект «Сахалин без отходов»

Студенты политехнического колледжа СахГУ заинтересовались проблемой организации раздельного сбора мусора.

Экологическое воспитание в целом и привлечение внимания к необходимости сортировки бытовых отходов в частности является одним из направлений проекта «Студфонд» «Молодой гвардии», в рамках которой студенты обсудили столь важную тему с сотрудником Центра молодежных инициатив Полиной Сутягиной. Она руководит проектом «Сахалин без отходов» и рассказала молодежи о значимости и перспективах этого экологического направления.

Студенты поддержали идею создания и установки на территории колледжа ёмкостей по сортировке раздельного мусора. Они предложили временные варианты таких емкостей, которые установили в колледже для разных видов мусора, в том числе бумаги, пластика и алюминия. В будущем их планируют заменить стационарными металлическими контейнерами. Кроме того, ребята разработали эскизы плакатов, призывающих население участвовать в раздельном сборе мусора.

- Для нашей области проблема раздельной сортировки мусора актуальна. У большинства островитян нет подобных навыков, которые являются обычной практикой в европейских странах. 2017 год объявлен Годом экологии, ведь проблема сохранения окружающей среды становится с каждым годом все острее. Мы решили начать со своего колледжа и надеемся, что такая акция повысит ответственность молодежи, научит разумному пользованию природными ресурсами, - отметила руководитель проекта «Студфонд» Галина Минаева.

Студенты колледжа не на словах, а на деле содействуют сохранению природы. В частности, четвертый год они участвуют в акции «Чистые озера Сахалина», проводят очистку береговых зон, устанавливают информационные таблички, призывающие бережно относиться к природе. В этом году такая работа будет проделана на берегах озер Изменчивое, Буссе, Тунайча, Хвалисекое, у побережья Стародубского.