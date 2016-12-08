В холмском селе продолжаются аномальные явления

В селе Серные Источники Холмского района вода продолжает нагреваться таинственным образом. Все больше местных жителей сталкиваются с этой аномалией, когда открывают кран или идут к колодцу.

Напомним: недавно в СМИ появилась информация, что вода в колодце одного из частных домов населенного пункта на улице Набережной за несколько дней внезапно нагрелась до 22 градусов. На место выехали сотрудники управления МЧС и Института морской геологии и геофизики (ИМГиГ) ДВО РАН для исследования необычного явления.

1 февраля стало известно, что недели две назад в соседнем доме таким же непонятным образом вода нагрелась почти до 30 градусов. Его хозяин предполагает, что причина аномалии - землетрясение, произошедшее полмесяца назад.

Мужчина пояснил корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы», что в доме автономная система водоснабжения. Вода подается из скважины в накопитель, установленный на чердаке, а оттуда по трубе в квартиру. - После землетрясения вода перестала поступать в дом, а через два дня накопитель снова начал наполняться, - сказал собеседник. – К моему удивлению, когда я открыл кран, вместо холодной воды потекла тёплая. С каждым днём она становилась всё горячее и сегодня достигла почти 30 градусов. Холодной воды совсем не бывает. При этом мужчина отметил, что глубина соседского колодца – 3 метра, а его скважины - 24.

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По вкусу вода вполне нормальная, запаха не имеет, поэтому он без опасений пьёт ее и использует для приготовления пищи. - Живу здесь уже 12 лет, но с таким явлением сталкиваюсь впервые, - отметил хозяин. - Старожилы села тоже не помнят подобного. Только что в редакцию поступил звонок от его соседа - Андрея Слаутина. Мужчина сегодня вернулся с двухдневной вахты и обнаружил, что вода в его колодце ушла на полметра, а на стенках образовался иней. При этом пять дней назад вода была чистой, а теперь помутнела. Кроме того, Слаутин обнаружил в стене своего деревянного дома трещину. Она идет от фундамента до окна. До хозяина уже дошли слухи о самонагревающейся воде, и он предполагает, что трещина могла образоваться в результате подвижек земной коры.

Екатерина Кравчук живет в Серных Источниках с рождения. Всегда мыла посуду в холодной воде, теперь – в теплой. В ее колодце она тоже почему-то нагрелась. При этом в отличие от двух других «счастливцев» дом пенсионерки расположен на сопке, а не вдоль моря. Женщина пытается выяснить, как обстоят дела с водой у соседей - у них вполне может быть то же самое. Как сообщил заведующий лабораторией вулканологии и вулканоопасности ИМГиГ ДВО РАН Александр Рыбин, точные причины происходящего в холмском селе пока не известны. Учёные сейчас занимаются данным вопросом. В понедельник сотрудники института собираются приехать сюда и взять пробы воды для анализа. По словам Рыбина, чтобы делать какие-то выводы, нужно провести не одно исследование. Возможно, даже анализ воды не даст полной картины. - Таинственное явление, возможно, никак не связано с подземными процессами, на которые ссылаются местные жители, - сказал ученый. Люди говорят, что во времена японского правления на территории нынешнего села располагался лечебный комплекс с серными ванночками.