Исторический парк появится в Южно-Сахалинске

Вопрос о создании автономной некоммерческой организации «Исторический парк «Россия – моя история», внесенный с голоса комитетом по социальной политике, рассмотрели депутаты на заседании Сахалинской Думы 2 февраля.

Как рассказал министр культуры и архивного дела Алексей Самарин, Сахалинская область стала одним из 18 субъектов РФ, где могут быть созданы подобные исторические парки.

– Это совершенно новая технология в музейном деле. С появлением такого парка на Сахалине мы сделаем большой шаг в развитии выставочной деятельности и с помощью современных технологий сможем рассказывать об истории страны, – отметил он.

Площадь сооружения, которое планируется построить, составляет 5 тыс. кв. метров. Из них 4 тысячи отдадут под экспозиции, а оставшийся метраж – под подсобные помещения. В будущем парке расположатся видеопроекторы, которые в различных форматах будут транслировать информацию на экраны. По словам министра, технология, по которой будут возводить объект, более экономичная по сравнению с привычным строительством музея.

Над региональным контентом данного парка уже начали работать островные ученые – историки и краеведы. По их мнению, самые интересные события в развитии островов произошли в период между правлением Петра I и до наших дней. Как рассказал Самарин, эти исторические вехи специалисты сейчас обобщают, а затем передадут в Москву, где они пополнят основную базу данных. По словам министра, это позволит сократить расстояние и культурное пространство между столицей и островным регионом.

– Самое главное – мы получаем дополнительные 4 тысячи «квадратов», которые позволят приглашать к нам с выставками музеи любого уровня и различных авторов, – добавил министр.

Софинансирование данного проекта предполагается из трех источников: областной бюджет, средства компании «Газпром» и пожертвования благотворителей.

По словам Самарина, создание НКО под исторический парк – обязательное условие со стороны «Газпрома». Именно через некоммерческую организацию компания намерена переводить средства на проект.

Вопросы, касающиеся финансирования парка со стороны региона, будут рассмотрены облдумой в период бюджетных поправок. Председатель комитета по бюджету и налогам Владимир Воронцов пояснил, что финансирование из региональной казны пойдет за счет перераспределения остатков бюджетных средств 2016 года.

Кроме того, в правительстве сейчас решается вопрос о форме аукциона по выбору подрядчика этого проекта. После завершения стройки в министерстве определятся со штатным расписанием исторического парка, а также, кто будет его содержать.

Депутат Светлана Иванова поинтересовалась, с чем связана такая спешка в создании нового НКО. Письмо о согласовании решения регионального правительства от губернатора поступило в Думу за день до заседания островного парламента. По словам Самарина, регионов, желающих попасть в данную программу, очень много, а сроки вступления в нее ограничены. Субъекты, которые не успеют выполнить все условия спонсора, будут строить исторический парк полностью за свой счет.

– Сумма, которую дает «Газпром», немаленькая. Отказываться от такой возможности было бы глупо, – пояснил он.

В ходе голосования создание исторического парка поддержали 24 депутата.