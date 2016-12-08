Артисты Чехов-центра прошли курс по сценической речи

Сегодня в Чехов-центре завершаются занятия для артистов по сценической речи, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе театра.

Спецкурс, начавшийся 24 января, провела преподаватель Дальневосточного государственного института искусств Светлана Кустова. Она предложила артистам вначале индивидуальные тренинги, а затем несколько групповых занятий.

- Я приезжаю сюда второй раз. Осенью прошлого года состоялось мое знакомство с сахалинским театром, все было в новинку. Нынешняя встреча в плане работы получилась несколько глубже, потому что я готовилась к индивидуальным урокам, зная уже артистов лично, - поделилась педагог из Владивостока. – Мне очень нравятся труппа и люди, которые работают в цехах. В театре царит творческая теплая атмосфера, я мечтаю приезжать сюда чаще.

Для своих занятий Светлана Кустова выбрала творчество Пушкина. Артисты самостоятельно подбирали стихотворения, чтобы совершенствовать мастерство произношения на индивидуальных занятиях. На общих уроках со сцены звучало одно из самых известных произведений автора – роман в стихах «Евгений Онегин».

- Это очень многогранное произведение. Я подумала, что он будет интересен артистам, чтобы вспомнить технику работы над стихотворной строкой и попробовать «пощупать» какую-то образность, какое-то актерское существование в этом материале, - рассказала гостья.

Итог своих занятий артисты представят школьникам в форме небольшого литературного концерта. Мероприятие, приуроченное к дню памяти поэта, запланировано в рамках совместного проекта Чехов-центра и начальной школы №7 «Классный театр».