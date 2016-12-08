Охота на барабашку
Было это на излете советского периода, когда страну заполонили летающие тарелки и вдруг массово стали происходить необъяснимые явления
И занавески жжет
Экстрасенсы, астрологи и лозоходцы тогда проявлялись во всех городах и весях, однако, все почему-то старательно обходили наш маленький северный городок. Поэтому новости о потрясающих событиях мы узнавали только из центральных СМИ. Пока…
Пока в редакцию газеты, где я тогда трудился, не позвонил начальник штаба горотдела милиции и не сообщил, что в одной из городских квартир завелся барабашка. Дело это неподсудное, милиции не касается, поэтому разобраться может только журналист.
Начштаба был не без чувства юмора, поэтому посмеялись.
– Но если не веришь, позвони пожарным, –посоветовал он. – У них уже два вызова, она там еще и занавески жжет.
Позвонил, и действительно – происходят мелкие возгорания, которые ликвидируют сами жильцы.
Пожарные же развели руками. Что мы можем? Мы по барабашкам не специалисты….
А барабашки тогда уже появились в медийном пространстве. Юная Анжелика Варум исполнила о них свой первый хит.
Но за милым названием скрывалось зловещее паранормальное явление – полтергейст. Как пишет «Википедия», «феномен, не имеющий точного природного подтверждения, выражающийся в ряде действий, подчеркивающих присутствие некоей невидимой и неосязаемой сущности (шум, стуки, звуки шагов, самопроизвольное движение предметов, самовозгорание и т. п.). Часто «полтергейстом» именуют не явление, а скорее саму сущность».
Как падали цветы
Естественно, мне стало страшно интересно, и с другом, увлекавшимся всякими непонятностями, мы отправились посмотреть, а при удаче и поймать барабашку. Хотя как это делается, никто не знал.
Итак, хорошая большая квартира, испуганная семья: девочка лет десяти, ее мать и бабушка. Хозяин в морях. Несколько дней назад у них дома начали возникать непонятные шумы, стуки, со столов начала падать посуда, с подоконников – цветы, на пол лилась вода, и даже загорались занавески. Причем, все это происходило в присутствии людей – стоило отвернуться, как, например, вспыхивала занавеска. Ее, естественно быстро тушили.
Женщины требовали выселить их из заколдованной «трешки» обратно в барак, а ведь это была хорошая и чуть ли не последняя новостройка советских времен в городе – мечта, можно сказать. Хозяин телеграфировал с морей: только посмейте переехать, приду – всем барабашкам головы поотрываю!
Походили мы, посмотрели, друг мой гнутыми палочками покрутил… Нет ничего, ничего не летает, не шумит, только женщины всхлипывают. А как только направились мы восвояси, как из окна крик – опять началось! Забегаем – и опять тишина…
Была по этому поводу небольшая публикация. Кроме того, семья начала писать во все инстанции – словом, дело дошло до самых верхов, и мэру (тогда еще, наверное, председателю исполкома) спустили указание – «разобраться и наказать кого возможно».
По этому поводу было им устроено представительное совещание. На повестке дня один вопрос – что делать? Вице-мэры все в недоумении – они думали, что статья в газете просто шутка. А тут действия нужны.
А какие? Православного прихода в городе еще не было, имелась замкнутая группа баптистов, которая ни во что не вмешивалась, и обращаться к ней было бесполезно.
Отражение-подсказка
И тут автор вспомнил, что в Южно-Сахалинске уже существует уфологическое общество (его руководителем был летчик Илья Викторович Семикин), и памятник на вершине Лысой горы – заслуга уфологов. Они давно уже исследуют анормальные зоны и явления, то есть, какие ни какие специалисты.
Мэр помялся-помялся, но делать нечего, вызвал уфологов. Приехала группа с приборами какими-то, стали исследовать квартиру. И поймали таки барабашку!
Правда, приборы никакие не понадобились, достаточно было случайного отражения в застекленной двери. Так то и удалось заметить, что безобразничала девочка, которой несколько дней назад что-то там не купили. Чуть кто из взрослых отворачивался, она тут же за спину, что-нибудь скинет, и уже стоит рядом – плачет и боится. И спички нашли припрятанные, и все остальное.
– С таким оперативным чутьем в спецназ надо, – восхищались уфологии. – Это надо же за долю секунды принять решение, сделать, и сделать так, чтобы тебя не заметили…
Как там потом сложилась ситуация с барабашкой – наверное, понятно. С паранормальностью было покончено очень быстро…
Обиднее всего было мэру. Он-то думал, что город станет туристической достопримечательностью, а тут оказалась простая бытовуха. Но командировки, скрепя сердце, уфологам все же оплатил, хотя и с небольшим скандалом.
***
Что же касается прочих барабашек, то мода на них не то чтобы проходит. Появилась даже одноименная детская настольная игра. Просто отношение к ним стало более легким и веселым. А оттого в социальных сетях сограждане пугают друг друга сущностями более страшными. А барабашка – что? Заведи дома кошку, вот и будет барабашка…
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