Охота на барабашку

Было это на излете советского периода, когда страну заполонили летающие тарелки и вдруг массово стали происходить необъяснимые явления

И занавески жжет

Экстрасенсы, астрологи и лозоходцы тогда проявлялись во всех городах и весях, однако, все почему-то старательно обходили наш маленький северный городок. Поэтому новости о потрясающих событиях мы узнавали только из центральных СМИ. Пока… Пока в редакцию газеты, где я тогда трудился, не позвонил начальник штаба горотдела милиции и не сообщил, что в одной из городских квартир завелся барабашка. Дело это неподсудное, милиции не касается, поэтому разобраться может только журналист. Начштаба был не без чувства юмора, поэтому посмеялись. – Но если не веришь, позвони пожарным, –посоветовал он. – У них уже два вызова, она там еще и занавески жжет. Позвонил, и действительно – происходят мелкие возгорания, которые ликвидируют сами жильцы. Пожарные же развели руками. Что мы можем? Мы по барабашкам не специалисты…. А барабашки тогда уже появились в медийном пространстве. Юная Анжелика Варум исполнила о них свой первый хит. Но за милым названием скрывалось зловещее паранормальное явление – полтергейст. Как пишет «Википедия», «феномен, не имеющий точного природного подтверждения, выражающийся в ряде действий, подчеркивающих присутствие некоей невидимой и неосязаемой сущности (шум, стуки, звуки шагов, самопроизвольное движение предметов, самовозгорание и т. п.). Часто «полтергейстом» именуют не явление, а скорее саму сущность».

Как падали цветы

Естественно, мне стало страшно интересно, и с другом, увлекавшимся всякими непонятностями, мы отправились посмотреть, а при удаче и поймать барабашку. Хотя как это делается, никто не знал. Итак, хорошая большая квартира, испуганная семья: девочка лет десяти, ее мать и бабушка. Хозяин в морях. Несколько дней назад у них дома начали возникать непонятные шумы, стуки, со столов начала падать посуда, с подоконников – цветы, на пол лилась вода, и даже загорались занавески. Причем, все это происходило в присутствии людей – стоило отвернуться, как, например, вспыхивала занавеска. Ее, естественно быстро тушили. Женщины требовали выселить их из заколдованной «трешки» обратно в барак, а ведь это была хорошая и чуть ли не последняя новостройка советских времен в городе – мечта, можно сказать. Хозяин телеграфировал с морей: только посмейте переехать, приду – всем барабашкам головы поотрываю! Походили мы, посмотрели, друг мой гнутыми палочками покрутил… Нет ничего, ничего не летает, не шумит, только женщины всхлипывают. А как только направились мы восвояси, как из окна крик – опять началось! Забегаем – и опять тишина… Была по этому поводу небольшая публикация. Кроме того, семья начала писать во все инстанции – словом, дело дошло до самых верхов, и мэру (тогда еще, наверное, председателю исполкома) спустили указание – «разобраться и наказать кого возможно». По этому поводу было им устроено представительное совещание. На повестке дня один вопрос – что делать? Вице-мэры все в недоумении – они думали, что статья в газете просто шутка. А тут действия нужны. А какие? Православного прихода в городе еще не было, имелась замкнутая группа баптистов, которая ни во что не вмешивалась, и обращаться к ней было бесполезно.

Отражение-подсказка