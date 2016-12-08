Сахалинцам предлагают подписаться на газеты по ценам прошлого года

Почта России предлагает жителям Сахалинской области выписать любимые газеты и журналы по ценам прошлого года, сообщила пресс-служба компании.

С 1 февраля по 31 марта можно оформить подписку на второе полугодие 2017 года во всех почтовых отделениях, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber, где можно выписать издания не только для себя, но и для родных и близких в других регионах России.

Тарифы на перевозку и доставку подписных изданий повышаться не будут. Все скидки и льготы для населения также сохранятся. Читатели по всей стране могут выписать газеты и журналы по собственному каталогу Почты России, в котором сегодня представлено около 2000 газет и журналов, а также по другим подписным каталогам.

Получить подробную информацию о специальных условиях в рамках досрочной подписной кампании, а также о перечне изданий, принимающих в ней участие, читатели могут во всех почтовых отделениях страны и на сайте podpiska.pochta.ru.

В рамках кампании можно подписаться и на газету «Губернские ведомости». Напомним, это единственное областное издание, которое выходит пять раз в неделю.