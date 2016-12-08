В Южно-Сахалинске назвали победителей городского этапа фестиваля «Виктория»

Итоги муниципального этапа фестиваля-конкурса художественного слова и патриотической песни «Виктория» подвели в Южно-Сахалинске, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии.

190 участников из 22 школ города представили жюри 229 произведений по направлениям «вокал» и «художественное чтение». Ребята пели и читали стихотворения о войне, Победе, Российской армии и Родине, а также исполняли произведения современных авторов, в том числе про Сахалин.

Победителей определяли в возрастных категориях 7-10, 11-14 и 15-18 лет в трех номинациях.

Дипломы лауреата I степени в номинации «Песни и стихи Победы» завоевали Константин Тен (СОШ №4, 7-10 лет, чтец), Вероника Ким (гимназия № 2, 7-10 лет, чтец), Аделина Манюрова (гимназия №1, 11-14 лет, чтец), Мария Богойко (СОШ №22, 15-18 лет, чтец), объединение «Школа творчества» (НОШ №21, 7-10 лет, литературно-музыкальная композиция), Таисия Зайцева (СОШ № 32, 7-10 лет, вокалист), Анна Грачикова (СОШ № 1, 11-14 лет, вокалист), Александр Румянцев (лицей № 2, 11-14 лет, вокалист), Ангелина Пакишева (СОШ №4, 11-14 лет, вокалист), Маргарита Сапсуева (СОШ №3, 11-14 лет, вокалист), Семен Хомеленков (СОШ №32, 15-18 лет, вокалист), Виктория Малютенко (СОШ №26, 15-18 лет, вокалист), Марина Малыш (гимназия №2, 15-18 лет, вокалист), Татьяна Куц (СОШ №8, 15-18 лет, вокалист), театр песни «Обыкновенное чудо» (гимназия №3, 7-10 лет, ансамбли), вокальные ансамбли «Канцова» и «Песенка» (оба - гимназия №3, 11-14 лет, ансамбли), вокальная группа театра песни «Обыкновенное чудо» (гимназия №3, 15-18 лет, ансамбли), Лидия Сентюрева и Александр Иванов (СОШ №1, 7-10 лет, дуэт), Виктория Малютенко и Лейла Инявкина (СОШ №26, 15-18 лет, дуэт).

Дипломы лауреата I степени в номинации «Мы в России живем, о России поем и читаем» получили Снежана Разумова (гимназия №1, 7-10 лет, чтец), Полина Семенчик (гимназия №2, 11-14 лет, чтец), Дарья Сорокина (СОШ №9, 15-18 лет, чтец), ученики гимназии №1 (15-18 лет, литературно-музыкальная композиция), Ариана Малыш и Дмитрий Ли (оба - СОШ №32, 7-10 лет, вокалист), Александр Румянцев (лицей №2, 11-14 лет, вокалист), Анна Мицук (гимназия №3, 15-18 лет, вокалист), Татьяна Куц (СОШ №8, 15-18 лет, вокалист), вокальный ансамбль «Песенка» (гимназия №3, 11-14 лет, ансамбли), вокальная группа театра песни «Обыкновенное чудо» (гимназия №3, 15-18 лет, ансамбли), Валерия Ким и Вячеслав Надиевский (СОШ №21, 7-10 лет, дуэт), Виктория Малютенко и Лейла Инявкина (СОШ №26, 15-18 лет, дуэт).

Дипломы лауреата I степени в номинации «Родина, армия, долг» получили Светлана Макухина (СОШ №13, 7-10 лет, чтец), Илья Комисаров (гимназия №2, 11-14 лет, чтец), Юрий Артамонов (гимназия №3, 7-10 лет, вокалист), Егор Кравцов (ДД(Ю)Т, 11-14 лет, вокалист), Семен Хомеленков (СОШ №32, 15-18 лет, вокалист), ансамбль «Казачата» (СОШ №8, 11-14 лет, ансамбли).

Диплом лауреата I степени среди хоров завоевал сводный хор учащихся СОШ №4.

Победителям и призёрам вручили дипломы. 29 ребят по итогам городского соревнования примут участие в областном этапе фестиваля-конкурса «Виктория».