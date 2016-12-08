В Невельске начнут обучать парусному спорту новичков

В Невельске 3 февраля начинает работу подготовительная группа отделения парусного спорта, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе регионального фонда «Родные острова».

Будущих воспитанников и их родителей познакомили с тренером и рассказали об этом красивом виде спорта. Затем для них провели экскурсию по новому отделению парусного спорта, показали яхты, на которых они уже совсем скоро будут выходить в море, снаряжение и провели краткий инструктаж.

Тренер-общественник Константин Казаков рассказал ребятам, с чего начнутся их занятия и о том, какими навыками должны обладать будущие покорители морских просторов перед выходом в акваторию.

- Этим летом ребята будут уже выходить в море. Особенность спорта и обучения в том, что дети сами будут следить за своим шверботом и ухаживать за ним: чинить, если сломали, делать весла, - предупредил наставник.

Теоретические занятия пока будут проходить на базе спорткомплекса детско-юношеской спортивной школы Невельска. Три раза в неделю ребята будут изучать теорию и технику безопасности. Кроме этого, с ними будут заниматься общей физической подготовкой, перед выходом в море ребята должны быть соответственно подготовлены. В первой набранной группе 10 воспитанников 9–10 лет. В основном это ученики четвертых классов. По признанию ребят, они уже с нетерпением ждут первого занятия. Работы по открытию отделения парусного спорта идут последние три года. Ускорить процесс помогло вмешательство команды благотворителей, властей, неравнодушных невельчан и фонда «Родные острова». В августе в Невельске прошло выездное совещание с участием представителей фонда, местной администрации и спортсменов. Тогда подрядчики только приступили к работам. Общая сумма финансирования этого спортивного проекта только силами фонда составила более 10 млн рублей. Они пошли на покупку инвентаря (яхты для детей, тренерские лодки и т. д.) и строительство здания, в котором будет размещаться отделение парусного спорта. Партнер и участник фонда ООО «Горняк-1» выполнил работы по благоустройству территории и капремонту помещений будущей базы на общую сумму 10 млн рублей. Недостающее оборудование было также закуплено за счет регионального бюджета. Президент регионального фонда «Родные острова» Александр Кан уверен, что возрождение парусного спорта в Невельске поможет повысить престиж морской профессии. - Отрадно видеть, что то, о чем летом еще только говорили, становится реальностью. Над этим проектом работала команда неравнодушных людей. Взрослые свои задачи выполнили. Теперь будущее парусного спорта – в руках команды юных невельчан, которые будут учиться в стенах отделения парусного спорта. Желаем им попутного ветра, - пожелал Александр Кан.